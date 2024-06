5/16 Courtesy del brand

Il fashion show e la cena di Gala per l'Alta Gioielleria di Pomellato si sono tenuti al Museo della Permanente di Milano, location storica che esalta il legame tra il marchio di gioielli e il capoluogo meneghino, città unica e punto di riferimento dell'arte, della moda e del design dove, come in un paradosso, coesistono, due anime: una austera e l'altra creativa e pop