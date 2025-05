2/6 ©Webphoto

Grazia Schiavo (a sinistra) è Lulu. L'attrice ha cominciato la sua carriera nei primi anni Duemila, partecipando a fiction di successo come Don Matteo e Il commissario Rex. Ha poi recitato in diversi film, da Poli opposti con Luca Argentero e Sarah Felberbaum a La strategia del paguro accanto a Pino Quartullo. Nunzia Schiano (a destra) è Addolorata. Schiano è nota principalmente per il ruolo della mamma di Mattia Volpe in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord