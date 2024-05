Camera Nazionale della Moda Italiana ha presentato la nuova edizione della Milano Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2025. Ottantaquattro appuntamenti in programma in 5 giorni di calendario, dal 14 al 18 giugno. Tra questi debutti, importanti ritorni e anniversari

“Le passerelle e gli eventi racconteranno la creatività e lo stile proposti dai grandi brand e da stilisti emergenti, ma anche un settore - quello della moda maschile - in cui il nostro Paese eccelle e che ha registrato negli ultimi anni un trend positivo, grazie soprattutto all’export che continua a crescere malgrado le sfide del contesto attuale. Un successo guidato dall’unicità del Made in Italy, che fonde sempre più know how e qualità artigianale con un impegno crescente verso l’innovazione sostenibile. Anche per questa fashion week il Comune di Milano è al fianco di CNMI, veicolando la campagna di comunicazione con affissioni e schermi, perché siamo ben consci di quanto rappresenti la moda non solo per il Paese, ma anche per la nostra città, sia come motore di crescita culturale, economica e occupazionale, che come veicolo per accrescere la reputazione internazionale di Milano".

"Il rapporto tra Milano e la moda è forte e produttivo e si è consolidato negli anni grazie alle Fashion Week e ai loro palinsesti ricchi di appuntamenti, come quello che propone CNMI per la prossima Milano Fashion Week Men’s Collection”, afferma Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico, con deleghe a Moda e Design.

"La ricchezza e la varietà degli appuntamenti in calendario, le nuove presenze di brand internazionali, inclusa la collaborazione con la Copenhagen International Fashion Fair confermano la vitalità e la capacità attrattiva della Milano Fashion Week”, dichiara Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana. “Un ringraziamento speciale va a tutti gli operatori del sistema che, con passione e determinazione, hanno contribuito a fare di Milano una piattaforma capace di fornire visioni, occasioni, strutture, servizi e di accogliere i numerosi ospiti attesi. Creatività, Made in Italy, heritage e innovazione, sostenibilità sono i valori che contraddistinguono il lavoro di moltissime persone, la Milano Fashion Week ne rappresenta il coronamento".

Venti sfilate fisiche, 4 sfilate digitali, 44 presentazioni, 8 presentazioni su appuntamento e 8 eventi. Quella in programma il prossimo giugno si presenta come un’edizione della Milano Fashion Week dei record.

Per la prima volta in calendario presentazioni troviamo Ascend Beyond, finalista della quarta edizione del Camera Moda Fashion Trust Grant; Cortigiani, brand padovano nato nei primi anni 80; Diomene brand del designer Damir Doma; David Koma; Des_Phemmes, Gams Note; GR10K; e Henrik Vibskov, brand scandinavo che presenta nell’ambito della collaborazione con il CIFF (Copenhagen International Fashion Fair).

LA PIATTAFORMA STREAMING DI CAMERA DELLA MODA

Anche per questa edizione, la Milano Fashion Week Men’s Collection potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca. Ogni showroom avrà la possibilità di presentare, relativamente ai brand approvati da CNMI foto e video delle collezioni, contatti, date di campagna vendita e press release. L’area showroom rimarrà attiva anche dopo la fashion week per poter essere consultata dagli operatori di sistema in fase di campagna vendita. Verrà inoltre realizzato un calendario degli showroom con tutte le date di campagna vendita e i contatti per poter fissare gli appuntamenti: uno strumento di lavoro utile ai buyer italiani e internazionali per poter agevolare la loro agenda, che verrà diffuso tramite i canali di CNMI.

Tutti gli appuntamenti saranno poi amplificati in Cina continentale grazie allo streaming e VOD partner internazionale Tencent Video, mentre l’OOH streaming partner italiano, Urban Vision, diffonderà lo streaming delle sfilate e altri contenuti, inclusa la campagna della MFW, attraverso il maxi led The Curve di Via Dante, 17. Inoltre, grazie al Video Channel Partner, Asahi Shimbun sarà possibile visualizzare in Giappone i contenuti della Fashion Week in playback.