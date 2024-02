10/15 ©Getty

Interessantissimo il beauty style scelto per il fashion show, condiviso per lui e per lei. I capelli sono acconciati con l'effetto bagnato, con le ciocche fissate sulla fronte e sulle tempie per restituire l'impressione di soggetti appena usciti dall'acqua. Nel make-up non manca il prugna e tonalità acide, come il verde nello scatto a destra