IL RUOLO DI SWANK - Inizialmente Eastwood era preoccupato reputando Hilary Swank perfetta per la parte di Maggie ma con un fisico troppo “leggero”. L’attrice quindi venne sottoposta a un duro allenamento sul ring e in sala pesi, guadagnando 10 chili di muscoli. Si allenò per cinque ore al giorno ininterrottamente per 12 settimane. Si procurò anche un’infezione da stafilococco potenzialmente mortale a causa di vesciche sul piede. Ma non disse niente al regista perché pensava che il suo personaggio non lo avrebbe mai fatto

I 50 anni di Hilary Swank, i suoi film più famosi da Boys Don't Cry a Million Dollar Baby