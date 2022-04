1/19 ©Webphoto

Le Nazioni Unite, nel 2013, hanno istituito la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. È stata scelta la data del 6 aprile, in omaggio al giorno in cui vennero inaugurate le prime Olimpiadi moderne nel 1896, volute da Pierre de Coubertin. I valori sportivi come mezzo per guidare il cambiamento sociale, lo sviluppo della comunità o la promozione della pace sono stati anche al centro di numerosi film con indimenticabili storie di riscatto, coesione e abbattimento di barriere. Ecco i migliori

GUARDA IL VIDEO: I migliori film sul mondo dello sport