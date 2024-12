Diamanti di Ozpetek a gennaio sugli Champs-Elysées per De Rome à Paris

Cinema

Diamanti di Ferzan Ozpetek, al cinema dal 19 dicembre , è una delle pellicole protagoniste di questa stagione cinematografica. Il film, una produzione Greenboo Production, Faros Film e Vision Distribution, vanta un cast quasi tutto femminile. Le attrici che recitano nei ruoli principali sono state protagoniste col regista e sceneggiatore della promozione e della première romana. Eccole in posa sulla scalinata di Trinità dei Monti per uno scenografico photocall

In questo lungometraggio, ambientato in una sartoria che confeziona abiti per il cinema e il teatro, Jasmine Trinca e Luisa Ranieri occupano un posto di spicco: sono Gabriella e Alberta, le fondatrici della sartoria Canova.

Le due talentuose attrici italiane, note anche per i loro lavori internazionali, sono state dirette entrambe da Ozpetek in Nuovo Olimpo del 2023