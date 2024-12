11/19 ©IPA/Fotogramma

Anche per Paola Minaccioni Diamanti rappresenta un ritorno sul set di Ozpetek che l'ha convocata per i suoi precedenti film: Cuore Sacro, Magnifica Presenza, Mine Vaganti e Allacciate le cinture (pellicola per cui ha vinto il Nastro d'Argento come Miglior attrice non protagonista). In questo film interpreta una delle sarte: Nina