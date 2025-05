7/15 ©Getty

CONCERTO PER LA BOSNIA – Il 12 settembre 1995, a Modena, il tenore Luciano Pavarotti organizza un concerto per raccogliere fondi a favore dell'associazione inglese War Child e, in particolare, per realizzare il Centro musicale Pavarotti di Mostar per i bambini vittime della guerra in Bosnia. All’evento partecipa anche Bono, che canta Miss Sarajevo, e si nota già una prima, marcata, differenza rispetto al look dei primi anni Novanta: camicia bianca, giacca scura, Bono è per l’occasione addirittura senza occhiali da sole e con un insolito berretto