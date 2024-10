U2, pubblicato l'inedito Happiness

The Edge ha parlato dell’album How To Re-Assemble An Atomic Bomb contenente dieci inediti: "Per realizzare questa edizione celebrativa del disco sono andato nel mio archivio personale per scovare gemme inedite, e ho fatto centro. Ne abbiamo scelte dieci”

A vent’anni di distanza dall’uscita di How To Dismantle An Atomic Bomb, gli U2 hanno pubblicato il nuovo brano Happiness inserito nel disco How To Re-Assemble An Atomic Bomb contenente dieci brani tratti dalle sessioni di registrazione originali dei primi anni 2000.

Dopo i brani Country Mile e Picture Of You (X+W), gli U2 hanno lanciato Happiness. The Edge ha parlato della nascita dell'album contenente anche il nuovo singolo: "Le sessioni di registrazione sono avvenute in un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando così tante idee di canzoni in studio" Il chitarrista ha continuato: "Per realizzare questa edizione celebrativa del disco sono andato nel mio archivio personale per scovare gemme inedite, e ho fatto centro. Ne abbiamo scelte dieci".

The Edge ha proseguito: “Sebbene al momento furono lasciate da parte, con il senno di poi riconosciamo che i nostri istinti iniziali sul fatto che potessero essere parte dell'album erano lungimiranti, eravamo sulla strada giusta”. Questa la tracklist di How To Re-Assemble An Atomic Bomb: Picture Of You (X+W) Evidence Of Life Luckiest Man In The World Treason I Don't Wanna See You Smile Country Mile Happiness Are We Gonna Wait Forever? Theme From The Batman All Because Of You 2 approfondimento U2, Apple e la perdita dell'innocenza

How To Dismantle An Atomic Bomb, uscito il 22 novembre 2004, è stato un grande successo di pubblico e critica. Infatti, l’album e i suoi singoli hanno fatto incetta di riconoscimenti, tra questi ben otto statuette ai Grammy Awards.

