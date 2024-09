U2, pubblicati inediti del 2004 Country Mile e Picture of You (X+Y)

I brani sono stati registrati durante le session dell’album How to Dismantle an Atomic Bomb, che ora compie 20 anni. Per festeggiare, il 22 novembre uscirà una riedizione che comprende lo “shadow album” How to Re-Assemble an Atomic Bomb

Gli U2 hanno pubblicato due pezzi inediti, intitolati rispettivamente Picture of You (X+W) e Country Mile, che però sono stati registrati nel 2004 durante le session dell’album How to Dismantle an Atomic Bomb. Per festeggiare i 20 anni del disco, il 22 novembre uscirà una riedizione in versione ampliata e rimasterizzata con lo “shadow album” How to Re-Assemble an Atomic Bomb, che conterrà dieci tracce, inclusi brani inediti riscoperti nell’archivio delle sessioni dell’album originale, remix e performance live.

THE EDGE, IL CHITARRISTA: "GEMME INEDITE" “Le session per How to Dismantle an Atomic Bomb sono state un periodo molto creativo per la band, stavamo esplorando tante idee di canzoni in studio”, ha dichiarato in un comunicato stampa The Edge, chitarrista degli U2. “Siamo stati ispirati a rivisitare le nostre prime influenze musicali, ed è stato un momento di profonda introspezione personale per Bono che stava tentando di elaborare – dismantle – la morte del padre”. Per la riedizione, The Edge ha scavato nell’archivio personale “per scovare gemme inedite, e ho fatto centro. Ne abbiamo scelte dieci. All’epoca erano state lasciate da parte, ma con il senno di poi riconosciamo che i nostri istinti iniziali sul fatto che potessero essere parte dell’album erano giusti, eravamo sulla strada giusta”. approfondimento Il trailer del film sugli U2 allo Sphere diretto da The Edge

LA TRACKLIST Picture Of You (X+W)

Evidence Of Life

Luckiest Man In The World

Treason

Don’t Wanna See You Smile

Country Mile

Happiness

Are We Gonna Wait Forever?

Theme From The Batman

All Because Of You 2 approfondimento U2, Apple e la perdita dell'innocenza