La trappola atomica: film, dischi e serie a tema bomba atomica

Prima di How to Dismantle an Atomic Bomb del 2004, gli U2 nel 1983 parlavano di bomba atomica in Seconds, seconda traccia dell'album War. “C’è il lyric ricorrente di ‘Takes a second to say goodbye’ (‘ci vuole un secondo per dire addio’), in riferimento al nucleare. È la prima canzone nella storia della band non cantata esclusivamente da Bono: c’è The Edge che intona le prime due strofe”, si legge ne La trappola atomica