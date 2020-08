21/30 ©Getty

L’annuncio venne diffuso in radio in moltissime città tra cui anche Hiroshima, ma alle 8.00 l’allarme sulla città fu ridimensionato per la presenza di un basso numero di velivoli americani, probabilmente 3: i bombardieri Enola Gay e The Great Artiste e l’aereo Necessary Evil, “male necessario”, che aveva l’unico compito di documentare con fotografie gli effetti della bomba atomica