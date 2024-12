Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 dicembre: la rassegna stampa

Le parole della premier Giorgia Meloni aprono gran parte dei maggiori giornali nazionali: dal botta e risposta con Salvini sul possibile ritorno del leader leghista al Viminale al vertice annunciato per oggi sui centri per i migranti in Albania. In prima pagina troviamo anche la storia della ragazza italiana accoltellata a Oslo, il caso dell'anziana morta in ospedale a Palermo dopo essere stata lasciata per 8 giorni in una barella e le dichiarazioni di Trump sull'Ucraina e la sua intenzione di incontrare Putin