Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 aprile: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi, l'ultimo saluto del mondo a Papa Francesco. Migliaia di fedeli hanno reso omaggio alla salma di Jorge Mario Bergoglio. Attesi oggi a Roma per i funerali del pontefice alcuni leader mondiali, tra cui il presidente Trump, il quale ha anticipato che parlerà con la premier Meloni. In forse Zelensky, che potrebbe non presentarsi per "impegni militari". Spazio anche alla Festa della Liberazione con le parole di Mattarella: "È sempre tempo di Resistenza"