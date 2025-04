Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate ai funerali di papa Francesco, con 400mila persone tra piazza San Pietro e le strade di Roma dove si è svolto il corteo funebre. L'omelia del cardinale Re: "Bergoglio voleva ponti e non muri". La salma, omaggiata da leader mondiali, è stata poi tumulata a Santa Maria Maggiore. Prima delle esequie, incontro storico in Basilica fra Trump e Zelensky per la pace in Ucraina. Putin: "Pronti a negoziati senza precondizioni". Caso Epstein, si suicida l'accusatrice Virginia Giuffre