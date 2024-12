Serie A, Fiorentina Udinese 1-2. Ora in campo Inter-Como. HIGHLIGHTS

La 17^ giornata di Serie A si chiude con due partite. Nel match delle 18.30 l'Udinese ha battuto in trasferta la Fiorentina per 2-1. Dalle 20.45 l'Inter ospita il Como a San Siro ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ). Il turno si è aperto venerdì con la vittoria 1-0 del Milan a Verona . Sabato , poi, il Bologna ha vinto 2-0 a Torino contro i granata, il Napoli ha battuto 2-1 il Genoa al Ferraris e la Lazio ha vinto 2-1 a Lecce. Domenica la Roma ha battuto 5-0 il Parma, il Venezia ha vinto per 2-1 sul Cagliari, Atalanta-Empoli è finita 3-2 e Monza-Juventus è terminata sull'1-2. La Serie A torna in campo sabato 28 a partire dalle 15.

La cronaca di Fiorentina-Udinese (GLI HIGHLIGHTS)

Emozione al Franchi per il ritorno di Edoardo Bove, che ha seguito la partita dalla panchina grazie ad una deroga chiesta e ottenuta dalla Fiorentina alla Figc. Al 5’ subito un rigore per i padroni di casa per un contatto in area fra Sottil e Kristensen: per l’arbitro è tutto regolare ma dopo essere stato richiamato al Var assegna il penalty ai Viola. Tira Kean e non sbaglia. Il primo tempo prosegue senza clamorose occasioni da gol e con un grande equilibrio fra le due squadre e si conclude sull’1-0. Nella ripresa pareggia l'Udinese, aiutata da un errore di Ranieri che regala palla a Thauvin: il francese mette in mezzo per Lucca che manda in rete. Due minuti dopo ancora Lucca sfiora la doppietta ma la rovesciata colpisce il palo. Il 2-1 dell'Udinese arriva al 57': gol di Thauvin. Kean vicino al pareggio in due occcasioni. La Fiorentina tenta l'assedio - Sava salva in tuffo su Ikoné all'88' - ma la difesa dell'Udinese resiste e dopo 5 minuti di recupero il match si chiude con la vittoria dei friulani.

Il tabellino di Fiorentina-Udinese 1-2

8' Kean Rig. (F), 49' Lucca (U), 57' Thauvin (U)

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Comuzzo, Ranieri, Gosens (41' st Parisi); Cataldi, Adli (17' st Mandragora); Colpani (25' st Ikoné), Beltran (17' st Gudmundsson), Sottil (25' st Kouame); Kean. All.: Palladino

UDINESE (3-5-1-1): Sava; Kristensen, Kabasele, Touré (1' st Abankwah); Ehizibue (41' st Modesto), Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp (21' st Atta), Zemura; Thauvin. All.: Runjaic

Ammoniti: Sottil per proteste, Zemura, Ehizibue, Kouame per gioco falloso, Sava per perdita di tempo.