Bove, eseguito intervento per l'impianto del defibrillatore removibile

Bove dovrebbe lasciare l'ospdale entro pochi giorni

Se non ci saranno complicazioni legate all'intervento, Bove lascerà l'ospedale fiorentino tra giovedì e sabato. Nel frattempo, si aspettano i risultati dei numerosi esami ai quali è stato sottoposto il calciatore in questi giorni, in particolare per capire se il problema che ha colpito l'atleta sia di natura genetica oppure infiammatoria, conseguente a un'infezione che ha provocato una miocardite.