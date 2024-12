Fiorentina-Inter, malore in campo per Bove: oggi il nuovo bollettino

È atteso per oggi il nuovo bollettino medico sulle condizioni di Edoardo Bove, il 22enne giocatore della Fiorentina che ieri si è accasciato al 17' minuto di gioco sul terreno durante la partita contro l'Inter. Bove è attualmente in sedazione farmacologica in terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze. I primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati - come ha comunicato il club - "hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio". Per tutta la notte, e già al mattino di oggi, sono proseguiti gli esami. Sulle cause del malore non esiste al momento una versione ufficiale.

Nel corso della notte in ospedale sono rimasti a turno i familiari di Bove e alcuni dei suoi compagni di squadra. La dirigenza della Fiorentina è in costante contatto con l'ospedale.