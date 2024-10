Pallone d'Oro 2024, ecco i 30 candidati finalisti. FOTO

Questa sera si tiene la cerimonia. Il grande favorito per succedere a Messi nell’albo d’oro è il brasiliano Vinicius, gli outsider sono Rodri, Bellingham e Lautaro Martinez. Neanche un italiano in lista ma ci sono diversi giocatori che militano in Serie A. In lizza Donnarumma per il Premio Yashin, Gasperini e Ancelotti per il premio riservato al miglior allenatore e la giallorossa Manuela Giugliano per il Pallone d'Oro femminile, in cui in pole c’è la spagnola Bonmati