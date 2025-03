È morto Bruno Pizzul, “telecronista storico della Nazionale”. Reazioni

Icona del giornalismo sportivo, esperto di calcio e altre discipline, si è spento a 86 anni all'ospedale di Gorizia. Per anni ha commentato le partite della Nazionale ed è stato, tra le altre cose, la voce delle “notti magiche” del Mondiale 1990. Tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi pubblicati sui social per omaggiarlo, non solo dal mondo dello sport