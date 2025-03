Bruno Pizzul, le frasi celebri delle sue telecronache sportive

Partendo da «Tutto molto bello» (pronunciato per elogiare lo spettacolo in campo) a «Bandolo della matassa» (trovato dal giocato che trova la soluzione in un momento critico), sono tantissimi i modi di dire del giornalista sportivo entrati nel lessico calcistico ascolta articolo

Aveva un modo unico di raccontare le partite, che attraverso le sue espressioni, le sue frasi, i suoi commenti, sono diventate indelebili nella memoria dei tifosi e non solo. Bruno Pizzul, morto oggi a 86 anni, storica voce del giornalismo sportivo italiano, è stato anche per questo un punto di riferimento per tanti colleghi, e i suoi modi di dire sono diventati un riconoscibile "marchio di fabbrica", entrati nel lessico calcistico comune.

I suoi modi di dire Partendo da "Tutto molto bello" (pronunciato per elogiare lo spettacolo in campo) a "Grappolo d’uomini" (la mischia in area di rigore prima di un calcio d'angolo), poi "Cincischia" (il perder tempo con la palla fra i piedi), e "Bandolo della matassa" (dal giocatore che trova la soluzione in un momento critico), "Sventola da fuori" (a indicare un gran tiro dal fuori area), senza dimenticare "partiti" e "ed è gol". Approfondimento È morto Bruno Pizzul, storica voce del giornalismo sportivo