Wta Roma, alle 12 finale Errani-Paolini contro Kudermetova-Mertens

Dopo lo storico successo nel singolare femminile, Jasmine Paolini vuole vincere gli Internazionali d’Italia anche nel doppio: alle 12, in coppia con l’altra azzurra Sara Errani, giocherà la finale contro Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. Sul campo Centrale del Foro Italico, le due tenniste italiane vogliono difendere il titolo conquistato l’anno scorso. Non prima delle 17, sullo stesso campo, Jannik Sinner giocherà la finale del Masters 1000 di Roma contro Carlos Alcaraz. I match sono in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.