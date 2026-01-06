Offerte Sky
Serie A, Pisa-Como 0-3. Ora in campo Lecce Roma, stasera Sassuolo-Juventus

Sport
Al via la 19^ giornata di campionato. La squadra di Fabregas conquista la terza vittoria di fila dopo quelle contro Lecce e Udinese

Al via con tre partite la 19^ giornata di Serie A. Il match delle 15 Pisa-Como è finito 0-3. Alle 18 il Lecce ospita la Roma e alle 20.45 tocca a Sassuolo-Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Si prosegue domani con Bologna-Atalanta e Napoli-Verona (ore 18.30) e Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina (ore 20.45). Poi giovedì è la volta di Cremonese-Cagliari alle 18.30 e Milan-Genoa alle 20.45.

La cronaca di Pisa-Como (GLI HIGHLIGHTS)

Subito pericoloso in due occasioni Nico Paz, poi ci prova Nzola. Al 20' chance per il Pisa: Tramoni sfiora il palo. Dieci minuti dopo ancora Nico Paz impegna Semper. Al 41' Nzola spreca. Nella ripresa doppia occasione per il Pisa ma Butez salva. Al 53' e al 60' ci provano Valle e Nico Paz, Semper devia entrambe le volte in angolo. Al 68' il Como la sblocca e trova il vantaggio con Perrone. Al 73' chance per il Pisa, ma tre minuti dopo la squadra di Fabregas raddoppia con un gol di Douvikas. All'81' arriva un rigore per il Pisa per un fallo di Caqueret su Leris: calcia Nzola ma Butez para. Al 95' invece il penalty è per il Como e Douvikas non sbaglia: la squadra di Fabregas conquista la terza vittoria di fila dopo quelle contro Lecce e Udinese.

Il tabellino di Pisa-Como 0-3

68' Perrone, 76' e 90' + 6' Rig. Douvikas

 

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo (40' st Hojholt), Coppola; Touré, Marin (18' st Leris), Aebischer (31' st Esteves), Piccinini (31' st Lorran), Angori; Tramoni (18' st Moreo), Nzola. All.: Gilardino

 

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (18' st Vojvoda), Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha (18' st Caqueret); Perrone , Kuhn (32' st Baturina). Nico Paz(42' st Sergi Roberto), Rodriguez (42' st Posch), Douvikas. All.: Fabregas

 

Ammoniti: Aebischer, Da Cunha, Ramon.

