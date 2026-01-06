Al via con tre partite la 19^ giornata di Serie A. Il match delle 15 Pisa-Como è finito 0-3. Alle 18 il Lecce ospita la Roma e alle 20.45 tocca a Sassuolo-Juventus (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Si prosegue domani con Bologna-Atalanta e Napoli-Verona (ore 18.30) e Parma-Inter, Torino-Udinese e Lazio-Fiorentina (ore 20.45). Poi giovedì è la volta di Cremonese-Cagliari alle 18.30 e Milan-Genoa alle 20.45.