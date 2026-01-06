Offerte Sky
Morto Gianpaolo Tosel, fu giudice sportivo della Serie A per 10 anni

Cronaca

Il magistrato friulano è stato protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari incarichi, tra cui quello di difensore civico regionale. Fino all'esperienza con la giustizia sportiva

Si è spento questa mattina a 85 anni Gianpaolo Tosel. Era ricoverato all’ospedale di Udine. Lo storico magistrato friulano è stato protagonista di alcune grandi inchieste, tra cui quella sulle Brigate Rosse, e procuratore capo di Udine dal 1989 al 2000, quando lasciò la magistratura e ricoprì vari incarichi, tra cui quello di difensore civico regionale. Grande è sempre stata la sua passione calcistica, aveva ricoperto diversi ruoli nell'ambito della giustizia sportiva: prima collaboratore all'ufficio inchieste della Figc, poi alla disciplinare, e, infine, nel 2007, fu nominato, dalla Lega di Serie A, giudice sportivo, incarico che ha svolto fino alla fine del 2016. 

