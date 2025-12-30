Eventi mondiali, i più attesi del 2026: da G7 a Olimpiadi invernali

Offerte Sky
Eventi mondiali, i più attesi del 2026: dal G7 in Francia alle Olimpiadi invernali

Mondo fotogallery
11 foto
Ansa/Getty

Dal summit a Evian al Mondiale di calcio organizzato da Usa, Messico e Canada, dalle elezioni di Midterm negli Stati Uniti alla prossima Conferenza sul clima in Turchia (ma guidata dall'Australia): ecco alcuni grandi appuntamenti chiave del prossimo anno

