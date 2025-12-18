Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

Introduzione
Nell’anno che sta arrivando ci saranno poche festività nei giorni feriali, ma non mancheranno comunque le occasioni per trasformare un piccolo numero di giorni di ferie in week-end lunghi e vere e proprie mini-vacanze. A fare il conteggio dei giorni, e a tracciare la possibile strategia, è stata WeRoad
Quello che devi sapere
Epifania
Partendo dall’inizio del 2026, a cavallo tra 1 e 6 gennaio, si riesce a configurare un buono stacco: l’1 infatti cade di giovedì. Poi prendendo il 2 e il 5 di ferie (per chi non ha le canoniche due settimane natalizie di stacco dal lavoro), si arriva fino al 6 che cade di martedì. Quindi con due potenziali giorni di ferie, si riesce a riposare 6 giorni di fila.
Pasqua e Pasquetta
Pasqua quest’anno cade domenica 5 aprile, non dando quindi possibilità - come invece accaduto nel 2025 - di poter fare un “maxi ponte” con altre ricorrenze dello stesso mese, come ad esempio il 25 aprile. Però si può prendere di ferie il 3 aprile, e tornare a lavoro il 7: così si stacca il venerdì e si ritorna a lavorare il martedì.
Il 25 aprile, Festa della Liberazione, invece, questa volta cade di sabato, e non ci sono quindi possibilità di ponte.
Festa dei lavoratori
L’1 maggio, festa dei lavoratori, sarà di venerdì, consentendo di partire per un weekend lungo (1-2-3 maggio) senza prendere giorni di ferie.
Festa della Repubblica
Il 2 giugno, invece, cade di martedì, e consente, prendendo l’1 di ferie, di poter organizzarsi per quattro giorno di stacco: 30-31 maggio e 1-2 giugno.
Ferragosto 2026
Nel 2026 Ferragosto cadrà di sabato, non consentendo grandi agganci. Ma è anche vero che, solitamente, la settimana del 15 agosto è già una delle più gettonate dagli italiani per le ferie estive.
1 novembre 2026
Anche l’1 novembre, cioè il giorno di Ognissanti, cade di domenica, non consentendo ponti.
Immacolata
Sarà invece un ponte, e anche lungo, quello dell’8 dicembre 2026 che cade di martedì. Prendendo lunedì 7 di ferie, si potranno quindi avere almeno quattro giorni di vacanza a cavallo del weekend: 5-6-7-8 dicembre.
Natale
Sul finire del 2026, invece, si potranno prendere come giorni quelli dal 28 dicembre - che cade di lunedì - per arrivare poi fino a domenica 3 gennaio.
I ponti del 2026
Ecco qui lo schema dei ponti del 2026:
- Epifania: 1-2-3-4-5-6 gennaio
- Pasqua e Pasquetta: 3-4-5-6 aprile
- Festa dei lavoratori: 1-2-3 maggio
- Festa della Repubblica: 30-31 maggio -1-2 giugno
- Festa dell'Immacolata: 5-6-7-8 dicembre
- Natale e Santo Stefano: 25-26-27 dicembre
- Capodanno: 28-29-30-31 dicembre 1-2-3 gennaio
I ponti del 2025 e il loro giro d'affari
I ponti di vacanza muovono cifre molto importanti. Basti pensare sia a quello primaverile del 2025, che a quello, più recente, dell'Immacolata 2025.
È stato stimato in oltre 9 miliardi di euro il giro d'affari turistico generato dal lungo ponte pasquale che, in questo anno che si va concludendo, è arrivato a inglobare il 25 aprile e l'1 maggio, secondo un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio. Molto elevata la presenza di turisti in Italia.
Mentre per l'Immacolata 2025, secondo un’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, sono stati quasi 14 milioni gli italiani che sono partiti per un piccolo viaggio. La maggior parte di loro, cioè 6,5 milioni, ha iniziato la vacanza il 5 dicembre mentre 4,9 milioni hanno aspettato il giorno successivo. A confermare questi numeri è stato anche uno studio di Federturismo Confindustria, che ha indicato come siano circa 14 milioni gli italiani partiti durante il ponte. La scelta dei vacanzieri è ricaduta soprattutto sulle mete di montagna.
