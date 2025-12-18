Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

I ponti di vacanza muovono cifre molto importanti. Basti pensare sia a quello primaverile del 2025, che a quello, più recente, dell'Immacolata 2025.

È stato stimato in oltre 9 miliardi di euro il giro d'affari turistico generato dal lungo ponte pasquale che, in questo anno che si va concludendo, è arrivato a inglobare il 25 aprile e l'1 maggio, secondo un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio. Molto elevata la presenza di turisti in Italia.

Mentre per l'Immacolata 2025, secondo un’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, sono stati quasi 14 milioni gli italiani che sono partiti per un piccolo viaggio. La maggior parte di loro, cioè 6,5 milioni, ha iniziato la vacanza il 5 dicembre mentre 4,9 milioni hanno aspettato il giorno successivo. A confermare questi numeri è stato anche uno studio di Federturismo Confindustria, che ha indicato come siano circa 14 milioni gli italiani partiti durante il ponte. La scelta dei vacanzieri è ricaduta soprattutto sulle mete di montagna.

