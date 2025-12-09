Festività e ponti del 2026, il calendario completo

L’anno si chiuderà con le due feste per eccellenza, Natale e Santo Stefano, giovedì 25 dicembre e venerdì 26 dicembre. Non dovrebbe essere un grosso problema per nessuno, visto che nel periodo natalizio la stragrande maggioranza delle aziende è chiusa, ma comunque permette di avere quattro giorni di riposo (25 e 26, a cui aggiungere sabato 27 e domenica 28) senza utilizzarne nemmeno uno di ferie.

Per approfondire: Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento