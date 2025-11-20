Panettoni artigianali, quali sono i vincitori di Mastro Panettone 2025

La qualità del prodotto italiano si nota anche a livello internazionale. La struttura "impeccabile" frutto di una "lievitazione ben condotta"; l'aroma "armonioso di limone e vaniglia", "delicato ma decisivo"; una "eccellente qualità di canditi", in quantità giusta e ben distribuiti: il miglior panettone classico del mondo è di Ardea, in provincia di Roma, e lo ha realizzato, secondo il disciplinare italiano, il pasticcere Vincenzo Guiderone. A lui è andato il titolo di campione del mondo, nella finale del campionato tenutasi a Napoli il 18 novembre, dove si sono scontrati i 50 dolci finalisti, provenienti dall'Italia ma anche dalla Spagna, dalla Francia e dal Giappone, che sono stati divisi in varie categorie: oltre a quello classico, premi sono andati al panettone più innovativo, a quello salato e al miglior pandoro del mondo.

Il panettone vincitore di Guiderone - Instagram di Vincenzo Guiderone