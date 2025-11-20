Panettoni artigianali, quali sono i vincitori di Mastro Panettone 2025

Offerte Black Friday
Panettoni artigianali, ecco i più buoni d’Italia: i vincitori di Mastro Panettone 2025

Economia
Introduzione

Il Mastro Panettone d’Élite è una competizione dedicata esclusivamente ai panettoni artigianali preparati nel rispetto della ricetta più autentica: niente conservanti, solo lievito madre vivo e materie prime pregiate. Il contest si articola in due sezioni: quella dedicata al panettone classico e quella riservata alle creazioni al cioccolato, caratterizzate da un impasto più scuro. Ecco quali sono stati i migliori del 2025

Quello che devi sapere

Chi è Goloasi

A ideare il concorso è stato Goloasi, piattaforma online dedicata al mondo della pasticceria e della panificazione artigianale italiana fondata da Massimiliano Dell’Aera. Attraverso l’organizzazione di concorsi come Mastro Panettone e Divina Colomba, Goloasi promuove l’eccellenza dei lievitati artigianali.

 

Le novità

Due le novità dell’edizione 2025: l’aggiunta della qualifica “d’Élite” al brand consolidato Mastro Panettone e la fase “Mani in pasta”. Si tratta di una formula inedita nel panorama dei concorsi italiani, pensata per valorizzare la trasparenza e il lavoro artigianale che sta alle spalle del prodotto finito. I finalisti hanno infatti realizzato i propri panettoni dal vivo, dal 3 al 7 novembre, nel laboratorio di Logiudice Forni ad Arcole, in provincia di Verona.

 

Il giudizio

I panettoni sono stati poi giudicati da tre commissari di gara sulla base di criteri come equilibrio del sapore, struttura dell’impasto, profilo aromatico e pregio degli ingredienti, sempre in linea con il disciplinare e con i principi della lievitazione naturale. Questo approccio ha permesso di valorizzare il lavoro artigianale, offrendo al pubblico e alla giuria uno sguardo autentico sul mestiere. A esprimere i giudizi è stato un gruppo di esperti del lievito madre: Aniello Di Caprio, Eustachio Sapone, Francesco Borioli, Gianluca Casadei, Oscar Pagani e Vincenzo Faiella

I migliori

Per l’edizione 2025, il gradino più alto della categoria dedicata al panettone classico è stato conquistato da Riccardo Manduca, della realtà SoloManduca di Aprilia (Latina). Il titolo nella sezione dedicata al cioccolato, invece, è andato a Michele Falcone della Pasticceria Falcone di Vieste, nel Foggiano. Alle loro spalle, per i lievitati artigianali tradizionali, sono saliti sul podio Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery (Chiavenna, Sondrio), secondo classificato, e al terzo posto Alessandro Dicataldo del Panificio Dicataldo di Barletta. Nel filone dedicato al cioccolato, la medaglia d’argento è stata assegnata ad Antonio Daloiso di Daloiso a Barletta, mentre il bronzo è andato a Luigi Vetrella della pasticceria Visioni di Macerata Campania (Caserta). Una menzione speciale è stata riservata anche al giovanissimo Michele Iazzetta, 19 anni, della pasticceria Francesco Iazzetta di Cardito (Napoli): a pari punteggio con il terzo classificato, è stato collocato al quarto posto in virtù della regola che premia il miglior risultato ottenuto nella fase di assaggio.

Il miglior panettone artigianale d'Italia
Il miglior panettone artigianale d'Italia - Instagram di Riccardo Manduca
Le tendenze del 2025

Nel mercato nazionale si nota come la pasticceria artigianale conquisti sempre più terreno e superi ormai la metà dell’intero comparto dedicato al panettone, con quasi un quinto di crescita in un solo anno. È la conferma che il pubblico privilegia sempre più i prodotti nati da mani esperte, realizzati con fermentazioni vive, materie prime certificate e procedimenti meticolosi. Tra le tendenze che dominano il 2025, spicca la voglia di una dolcezza più misurata: ricette alleggerite, minor uso di zuccheri e grassi, maggiore attenzione agli ingredienti naturali. Il panettone contemporaneo appare più etereo e profumato, conserva la sua golosità ma con una struttura più gentile. I pasticcieri scommettono su lievitati ariosi, canditi fatti in casa e aromi genuini legati al territorio. L’idea di fondo è un ritorno all’essenzialità: meno artifici, più personalità. I dolci natalizi diventano così il racconto di un Paese capace di innovare proprio attraverso le sue tradizioni.

Qual è il miglior panettone del mondo?

La qualità del prodotto italiano si nota anche a livello internazionale. La struttura "impeccabile" frutto di una "lievitazione ben condotta"; l'aroma "armonioso di limone e vaniglia", "delicato ma decisivo"; una "eccellente qualità di canditi", in quantità giusta e ben distribuiti: il miglior panettone classico del mondo è di Ardea, in provincia di Roma, e lo ha realizzato, secondo il disciplinare italiano, il pasticcere Vincenzo Guiderone. A lui è andato il titolo di campione del mondo, nella finale del campionato tenutasi a Napoli il 18 novembre, dove si sono scontrati i 50 dolci finalisti, provenienti dall'Italia ma anche dalla Spagna, dalla Francia e dal Giappone, che sono stati divisi in varie categorie: oltre a quello classico, premi sono andati al panettone più innovativo, a quello salato e al miglior pandoro del mondo.

 

Il panettone vincitore di Guiderone
Il panettone vincitore di Guiderone - Instagram di Vincenzo Guiderone
