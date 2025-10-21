Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Panettone, Taiwan vince il Campionato mondiale 2025

Mondo

La squadra di Taiwan si è aggiudicata il primo posto al Campionato Mondiale del Panettone, evento in programma a Verona e Milano dal 13 al 18 ottobre. Il team ha vinto anche nelle categorie Panettone Classico e Panettone al Cioccolato.

Prossimi video

Gaza, secondo l’Onu gli aiuti restano troppo pochi

Mondo

Ucraina, raid russi lasciano Chernihiv senza luce e acqua

Mondo

JD Vance in Israele per rilanciare cessate il fuoco a Gaza

Mondo

Panettone, Taiwan vince il Campionato mondiale 2025

Mondo

Ucraina, bombe su Cernihiv: in migliaia senza luce e acqua

Mondo

Israele, Hamas riconsegna il corpo di un ostaggio

Mondo