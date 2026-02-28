Bolivia, schianto di un aereo militare: decine di morti

A El Alto, in Bolivia, un aereo Hercules dell'Aeronautica Militare è precipitato provocando la morte di almeno 15 persone e 30 feriti. Il velivolo trasportava nuove banconote della Banca Centrale del Paese ed è uscito di pista finendo su un viale adiacente. La polizia ha sparato gas lacrimogeni per disperdere la folla, radunatasi per raccogliere banconote tra i rottami.
