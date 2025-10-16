E' a ritmo di musica il Campionato Mondiale dei Panettoni

Dopo il successo della prima edizione, va in scena fino al 18 ottobre il Campionato Mondiale del Panettone a squadre organizzato dall'Accademia dei Maestri del

Lievito Madre e del Panettone Italiano con il Patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con HostMilano: è l’unica competizione con grandi lievitati realizzati completamente “dal vivo”, sotto gli occhi vigili dei commissari di gara e con il supporto delle telecamere a filmare le attività nei laboratori 24 ore su 24. Panettone World Championship, al suo quarto anno, con le competizioni individuali nel 2019 e nel 2021, e per la prima volta a squadre nel 2023 con il team italiano sul gradino più alto del podio. Il progetto nasce con l'obiettivo di far conoscere l'eccellenza a livello internazionale del Panettone artigianale mettendo a confronto, in un entusiasmante match, le diverse culture di chi lo produce partendo dal lievito madre, vero fattore identitario e caratteristico di ogni territorio.



La finalissima con le degustazioni che porteranno alla proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei Premi Speciali che peseranno sul ranking si terrà sabato 18 ottobre a Host Milano Fiera a Milano. Ospite d’onore Iginio Massari, insieme agli special guest Antonio Bachour, Damiano Carrara, Angelo Musa e Davide Oldani. Vere e proprie icone d’eccellenza della pasticceria e della gastronomia, che arricchiscono ulteriormente il parterre dell’evento.