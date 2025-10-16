E' a ritmo di musica il Campionato Mondiale dei Panettoni

Tra gli ospiti Igino Massari. Una sida live che sarà accompagnata da colonne sonore speciali
Dopo il successo della prima edizione, va in scena fino al 18 ottobre il Campionato Mondiale del Panettone a squadre organizzato dall'Accademia dei Maestri del
Lievito Madre e del Panettone Italiano con il Patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con HostMilano: è l’unica competizione con grandi lievitati realizzati completamente “dal vivo”, sotto gli occhi vigili dei commissari di gara e con il supporto delle telecamere a filmare le attività nei laboratori 24 ore su 24. Panettone World Championship, al suo quarto anno, con le competizioni individuali nel 2019 e nel 2021, e per la prima volta a squadre nel 2023 con il team italiano sul gradino più alto del podio. Il progetto nasce con l'obiettivo di far conoscere l'eccellenza a livello internazionale del Panettone artigianale mettendo a confronto, in un entusiasmante match, le diverse culture di chi lo produce partendo dal lievito madre, vero fattore identitario e caratteristico di ogni territorio.
La finalissima con le degustazioni che porteranno alla proclamazione dei vincitori e l’assegnazione dei Premi Speciali che peseranno sul ranking si terrà sabato 18 ottobre a Host Milano Fiera a Milano. Ospite d’onore Iginio Massari, insieme agli special guest Antonio Bachour, Damiano Carrara, Angelo Musa e Davide Oldani. Vere e proprie icone d’eccellenza della pasticceria e della gastronomia, che arricchiscono ulteriormente il parterre dell’evento.