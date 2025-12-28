Meteo, previsioni Capodanno 2026: gelo artico in arrivo sull’Italia

Lunedì 29 dicembre l’Italia sarà interessata da un regime anticiclonico che garantirà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato: cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con possibili foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana; tempo ampiamente soleggiato anche al Centro, su versanti tirrenici e adriatici, con clima freddo al mattino ma temperature diurne relativamente miti al sole; al Sud e sulle regioni peninsulari il tempo resterà in gran parte soleggiato, mentre su Sicilia e Sardegna è attesa una nuvolosità un po’ più presente ma generalmente innocua. Le temperature saranno in diminuzione soprattutto nei valori notturni, con possibili gelate locali nelle zone interne e pianeggianti, mentre le massime risulteranno stazionarie o in lieve calo, e i venti soffieranno deboli o a tratti moderati dai quadranti settentrionali, con mari poco mossi o solo localmente mossi sui settori più esposti.