Meteo, previsioni Capodanno 2026: gelo artico in arrivo sull’Italia

Introduzione
Il freddo polare è pronto a irrompere sul nostro Paese: dalle alte latitudini artiche si metteranno in moto delle correnti d'aria gelide che provocheranno una seria ondata di freddo a livello continentale e che poi interesseranno anche l’Italia. Gli ultimi giorni del 2025 saranno quindi caratterizzati dall’arrivo di masse d’aria sempre più fredde sulla Penisola, tanto che tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno il principale fattore di pericolo sarà la formazione di ghiaccio. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Cosa potrebbe succedere
Come spiegano gli esperti de iLMeteo.it, a cavallo tra il 31 dicembre e il 1° gennaio lo scenario meteologico potrebbe cambiare in modo significativo: un robusto campo di alta pressione in espansione verso le alte latitudini, fino a Islanda e Scandinavia, favorirà infatti lo scivolamento retrogrado di aria gelida dalla Russia verso l’Europa occidentale. Già da martedì 30 dicembre masse d’aria molto fredde potrebbero raggiungere l’Italia, determinando un deciso crollo delle temperature, con gelate diffuse di notte e al primo mattino, fino in pianura al Nord e nelle aree interne del Centro.
Rischio nevicate a quote molto basse
Il freddo, oltre a rendere il clima più rigido, potrebbe destabilizzare l’atmosfera sul Mediterraneo, aumentando il rischio di piogge e nevicate a quote molto basse, soprattutto al Centro-Sud, proprio all’inizio del nuovo anno, mentre al Nord prevarrebbero condizioni più stabili e soleggiate ma con clima pungente. Da monitorare infine l’evoluzione successiva: l’eventuale interazione tra l’aria gelida e una possibile depressione mediterranea potrebbe aprire la strada, nei primi giorni del 2026, a nevicate diffuse fino a bassa quota o localmente in pianura.
Le previsioni per lunedì 29 dicembre
Lunedì 29 dicembre l’Italia sarà interessata da un regime anticiclonico che garantirà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato: cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, con possibili foschie o banchi di nebbia nelle ore più fredde sulla Val Padana; tempo ampiamente soleggiato anche al Centro, su versanti tirrenici e adriatici, con clima freddo al mattino ma temperature diurne relativamente miti al sole; al Sud e sulle regioni peninsulari il tempo resterà in gran parte soleggiato, mentre su Sicilia e Sardegna è attesa una nuvolosità un po’ più presente ma generalmente innocua. Le temperature saranno in diminuzione soprattutto nei valori notturni, con possibili gelate locali nelle zone interne e pianeggianti, mentre le massime risulteranno stazionarie o in lieve calo, e i venti soffieranno deboli o a tratti moderati dai quadranti settentrionali, con mari poco mossi o solo localmente mossi sui settori più esposti.
Le previsioni per martedì 30 dicembre
La giornata si apre all’insegna della stabilità atmosferica, con l’alta pressione che continua a garantire condizioni in prevalenza asciutte. Il tempo risulta soleggiato su gran parte della Penisola, con qualche nuvola sparsa in più tra Nord-Ovest e regioni tirreniche, ma senza fenomeni di rilievo. Maggiori addensamenti si affacciano tra Sicilia e Calabria, dove non si esclude la possibilità di brevi e isolati piovaschi. Le temperature sono in lieve calo, soprattutto nei valori minimi, mentre le massime restano in linea con il periodo.
Le previsioni per mercoledì 31 dicembre
Anche l’ultimo giorno dell’anno è caratterizzato da una pressione in gran parte stabile. Giornata prevalentemente soleggiata su quasi tutta l’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi dal Nord al Centro. Qualche nuvolosità più insistente si concentra ancora una volta all’estremo Sud, in particolare tra Calabria e Sicilia, dove localmente potrà verificarsi qualche debole pioggia. Dal punto di vista termico, le temperature risultano in generale diminuzione.
Le previsioni per giovedì 1° gennaio
Il nuovo anno si apre con un cambiamento parziale dello scenario, soprattutto sulle regioni settentrionali. Il cielo appare più nuvoloso o a tratti coperto al Centro-Nord, anche se le precipitazioni restano assenti. Al Sud e sulle Isole maggiori resistono invece condizioni più soleggiate, con ampie schiarite. Temperature in diminuzione nel corso della giornata, valori più miti al Centro-Sud.
