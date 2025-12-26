Meteo, il tempo migliora sull’Italia. Ma è in arrivo il gelo

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, una delle regioni più colpite dal maltempo nelle scorse ore, oggi l’allerta per la pianura bolognese (e una parte di quella ferrarese e ravennate) è passata da rossa ad arancione. La protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo, ha infatti diminuito il livello di attenzione sui fiumi. Per le prossime ore non si escludono ancora deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi, ma la criticità idraulica dovrebbe essere superata. Massima attenzione, come sempre in questi casi, per le possibili frane sulle fasce collinari e montane.

