Meteo, il tempo migliora sull’Italia. Ma è in arrivo il gelo

Meteo, il tempo migliora sull’Italia. Ma nei prossimi giorni arriva il gelo: le previsioniCronaca
Introduzione
Dopo un Natale con brutto tempo su gran parte delle regioni, oggi 26 dicembre il meteo dovrebbe migliorare. Il bel tempo, secondo gli esperti, durerà anche nel week-end del 27 e 28 dicembre. Tra Capodanno e la Befana, invece, un’ondata di gelo potrebbe raggiungere l’Italia insieme a una perturbazione atlantica. I dettagli
Quello che devi sapere
Santo Stefano
Per oggi, venerdì 26 dicembre, il meteo dovrebbe essere in miglioramento su gran parte dell’Italia. L’anticiclone di fine anno, infatti, si avvicina e porta tempo più soleggiato quasi ovunque. Anche se sulle Adriatiche e in Sardegna, almeno per Santo Stefano, il meteo resta instabile.
Le previsioni per il 26 dicembre
Come spiegano gli esperti de iLMeteo.it, quindi, da oggi il quadro meteorologico dovrebbe iniziare a mostrare segnali di miglioramento grazie all’arrivo dell’anticiclone e all’allontanamento del ciclone di Natale. Per le prossime ore è previsto tempo stabile, con ampie schiarite a partire dal Nord. Ancora instabile, come detto, il meteo in alcune zone. In particolare, previste piogge sul medio e basso Adriatico e in Sardegna, soprattutto sui settori orientali. Neve sugli Appennini oltre i 1.400 metri.
L’Emilia-Romagna
Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, una delle regioni più colpite dal maltempo nelle scorse ore, oggi l’allerta per la pianura bolognese (e una parte di quella ferrarese e ravennate) è passata da rossa ad arancione. La protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo, ha infatti diminuito il livello di attenzione sui fiumi. Per le prossime ore non si escludono ancora deboli precipitazioni sparse lungo i rilievi, ma la criticità idraulica dovrebbe essere superata. Massima attenzione, come sempre in questi casi, per le possibili frane sulle fasce collinari e montane.
L’allerta
Per oggi, venerdì 26 dicembre, questo il bollettino di allerta della Protezione civile nazionale:
- Allerta arancione per rischio idraulico
Emilia Romagna: Pianura bolognese
- Allerta gialla per rischio idraulico
Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura modenese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola
- Allerta gialla per rischio temporali
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara
Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento
Sardegna: Bacini Flumendosa - Flumineddu, Gallura
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia
- Allerta gialla per rischio idrogeologico
Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara
Emilia Romagna: Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola
Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento
Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.
Il miglioramento del meteo
In quasi tutta Italia, il miglioramento del meteo iniziato oggi dovrebbe consolidarsi anche nel week-end del 27 e 28 dicembre. Già il sabato, secondo gli esperti, ci sarà tempo più stabile grazie alla circolazione di un’area anticiclonica che interessa il centro e il nord Europa. Qualche pioggia residua potrebbe interessare, però, il Sud e soprattutto la Sicilia orientale e la Sardegna. Anche per domenica 28 dicembre è atteso tempo stabile e soleggiato su quasi tutta l’Italia. Questo campo anticiclonico, infatti, dovrebbe garantire una fase di maggiore stabilità atmosferica e tempo più asciutto non solo nel week-end ma anche nei primi giorni della prossima settimana.
Le temperature e l’arrivo del freddo
Per quanto riguarda le temperature, nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di correnti più fredde. Nel week-end le massime non dovrebbero subire scossoni, mentre le minime saranno in calo soprattutto al Nord e nelle valli del Centro. Le cose potrebbero cambiare nella prossima settimana, quando si prevede l’arrivo di una vera e propria ondata di freddo. In ogni caso, la situazione è ancora in evoluzione e le previsioni potrebbero modificarsi.
Le previsioni di oggi al Nord, al Centro e al Sud
Tornando a oggi, 26 dicembre, queste le previsioni nel dettaglio.
- Al Nord, grazie all’arrivo dell’Anticiclone, è prevista una giornata soleggiata, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche lieve precipitazione potrebbe interessare il Piemonte occidentale, con neve anche a bassa quota. Mari mossi. Per le temperature, i valori massimi oscillano tra i 7 e i 10 gradi in tutte le città. Attenzione al calo termico notturno
- Al Centro il miglioramento del meteo è più lento e oggi sarà una giornata ancora instabile, con qualche precipitazione sulla fascia adriatica: è attesa anche neve sui 1.400 metri. Pioggia sulla Sardegna, soprattutto orientale. Cielo nuvoloso ma tempo asciutto sulle altre regioni. Per quanto riguarda il termometro, i valori massimi oscillano tra gli 8°C di L'Aquila e i 15-16°C di Roma e Cagliari.
- Anche al Sud il tempo migliora, ma oggi i cieli sono ancora coperti o molto nuvolosi. Ancora qualche precipitazione, ma debole, sulla Puglia. Mari mossi. Le temperature: i valori massimi sono compresi tra gli 8°C di Potenza e i 18°C di Palermo.
Le previsioni del 27 al Nord, al Centro e al Sud
Per sabato 27 dicembre, poi, il meteo dovrebbe migliorare ancora sempre grazie all’anticiclone. È atteso bel tempo e sole quasi ovunque, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Solo sulla Sardegna e sulla Sicilia orientale potrebbero registrarsi delle precipitazioni.
- Nel dettaglio, al Nord è atteso un sabato con generali condizioni di bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature faranno registrare valori massimi compresi tra gli 8 e i 13°C gradi su tutte le città.
- Il campo di alta pressione raggiunge anche il Centro, portando pure su queste regioni bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi. Anche nuvole e qualche pioggia in Sardegna, soprattutto sui settori orientali. I valori massimi delle temperature saranno compresi tra i 7°C di Campobasso e i 14-16°C di Roma e Cagliari.
- L’alta pressione avanza anche al Sud, anche se su alcune zone ci sarà ancora instabilità e cieli nuvolosi. Il tempo, comunque, dovrebbe essere asciutto quasi ovunque: solo sulla Sicilia orientale potrebbero esserci precipitazioni irregolari. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi attesi oscillano tra i 7°C di Potenza e i 17°C di Palermo.
Le previsioni della prossima settimana
Il tempo stabile dovrebbe durare, su quasi tutta l’Italia, anche domenica 28 dicembre. Poi, però, nella settimana di Capodanno è atteso l’arrivo di una forte ondata di freddo e gelo. Questa massa d’aria gelida di origine artico-continentale dovrebbe colpire il nostro Paese a metà settimana, facendolo piombare in pieno inverno. Come detto, comunque, mancano ancora diversi giorni e la situazione meteorologica - e quindi le previsioni - potrebbe cambiare.
