Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento

Lifestyle fotogallery
13 foto

Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici

Lifestyle: Ultime gallery

Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento

Lifestyle

Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche....

13 foto

Bambini in viaggio, 9 idee per Natale e Capodanno

Lifestyle

Le festività natalizie sono il momento ideale per vivere esperienze di viaggio uniche in tutto il...

10 foto

Tra i Relais e gli agriturismi più scenografici delle Langhe

Lifestyle

Sono le terre del Barolo, del Barbaresco, del Nebbiolo e del Barbera. Ma anche quelle del...

30 foto

Giornata mondiale del Guinness World Record, primati storici

Lifestyle

Noto anche come Guinness World Records, è un libro edito annualmente che raccoglie tutti i record...

14 foto

Da Monte-Carlo a Mareterra, a Monaco tra lusso e cura dell'ambiente

Lifestyle

Poco più di due chilometri quadrati di terra baciati dal sole 300 giorni l’anno. Best European...

34 foto

ALTRE NOTIZIE

Ucraina, Zelensky a Parigi per "storica intesa" su difesa aerea. LIVE

live Mondo

La visita fa parte di un breve tour degli alleati occidentali che ha visto il presidente ucraino...

Gaza, oggi voto all'Onu su risoluzione americana. LIVE

live Mondo

In una dichiarazione pubblicata nella notte da Hamas a nome delle fazioni palestinesi, si afferma...

Caso Epstein, Trump: "Votate diffusione carte, nulla da nascondere"

Mondo

Il presidente si rivolge ai repubblicani in vista del voto di martedì alla Camera: "È tempo di...