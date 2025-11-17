Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento

Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici
- Appuntamento alle 17 del 27 novembre per l'inaugurazione del Christkindlmarkt di Bolzano, il mercatino natalizio più antico d'Italia. Le oltre 1.300 luci del grande Albero dei Desideri illumineranno piazza Walther e gli oltre 90 chalet di legno traboccanti di artigianato artistico e specialità gastronomiche. Stand e bancarelle fino al Parco dei Cappuccini, lungo via Isarco, mentre in piazza del Duomo ci sarà il consueto mercatino solidale.
- Dodici minuti di funivia per arrivare da Bolzano alla stazione di Soprabolzano e ritrovarsi immersi nella magia del Mercatino del Renon. In programma nei fine settimana dal 28 novembre al 4 gennaio, da Soprabolzano è possibile raggiungerlo anche a bordo del Trenatale. L’8 dicembre l'appuntamento è con l'’Avvento Contadino a Collalbo, dove gli agricoltori della zona offriranno prodotti naturali e oggetti d’artigianato.
- Famoso per la sua atmosfera e gemellato con il Christkindlmarkt di Norimberga, il mercatino di Natale di Verona si svolgerà quest'anno dal 21 novembre al 28 dicembre nella suggestiva cornice di Piazza Bra. Più di sessanta espositori accoglieranno i visitatori nelle caratteristiche casette in legno, offrendo prodotti artigianali tipici, addobbi natalizi in vetro, legno e ceramica, originali idee regalo e specialità gastronomiche.
- Si chiama Stelle a Natale uno dei mercatini natalizi più suggestivi della Marca Trevigiana e prende vita dei primi due weekend di dicembre a Cison di Valmarino, borgo Bandiera Arancione del Touring Club del Veneto. Tra le strade del paese vengono allestite casette in legno che espongono i prodotti artigianali locali ed enogastronomici. Ogni artigiano, nella propria "bottega", prepara una rappresentazione originale del Presepe.
- Dal 15 novembre al 21 dicembre torna il Magico Paese di Natale, evento diffuso nel territorio di Langhe, Monferrato e Roero, che riunisce gli eventi natalizi di Asti, del Castello di Govone e di San Damiano d'Asti. Dalle 10 alle 20, Piazza Alfieri si veste a festa ospitando oltre 130 casette in legno: è l’unico in Italia ad essere entrato nella Top Ten dei migliori mercatini d’Europa per la classifica di European Best Destinations.
- Il mercatino natalizio Marché Vert Noël (dichiarato tra i 12 migliori d’Europa) trasforma alcuni luoghi di Aosta in villaggi alpini. Aperto tutti i giorni dal 22 novembre al 6 gennaio si trovano oggetti in legno, articoli di antiquariato, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani e dolciumi. Giunto alla 17esima edizione, il mercatino avrà 48 chalet e un albero decorato con oltre 7.000 luci led e 400 palline.
- A Grazzano Visconti, in Emilia Romagna, si tiene uno dei mercatini di Natale più belli d'Italia. Nella splendida location del borgo neo-medioevale sono ospitati espositori, una ruota panoramica e una grande casa di Babbo Natale. In programma dall’8 novembre al 6 gennaio, ospita 80 bancarelle che animano le vie del borgo. Tra le novità il Villaggio degli Elfi e la Giostra Grande Slitta di Babbo Natale.
- Dal 15 novembre al 28 dicembre, la principale attrazione di Arezzo è in piazza Grande: il Villaggio Tirolese, il più grande mercato tirolese italiano che raccoglie espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria, con il meglio delle produzioni locali della Toscana. Torna anche quest'anno la Casa di Babbo Natale, che sarà allestita nella Fortezza Medicea. E ancora la Brick House, la casa Lego di Natale, e il Big Lights Show ogni sera dalle 17 alle 21.
- Candele a Candelara, il primo mercatino natalizio italiano dedicato alle candele giunge quest'anno alla ventesima edizione. Il centro della festa è riservato al mercatino natalizio che si svolge nell’antico borgo medievale sulle colline attorno a Pesaro dove ogni sera la luce artificiale viene spenta per lasciare posto a migliaia di fiammelle. Due gli spegnimenti programmati dell’illuminazione elettrica di 15 minuti ciascuno: alle 17.30 e 18.30.
- Gubbio ospita il villaggio ChristmasLand, spettacoli di videomapping 3D sulla facciata di Palazzo dei Consoli ma, soprattutto, l’Albero di Natale più grande del Mondo: 7.500 metri lineari di cavi per 750 metri di altezza e 450 di larghezza. Il mercatino di Natale è allestito nei giardini di piazza Quaranta Martiri, dove si può passeggiare tra oggetti artigianali, decorazioni natalizie e specialità culinarie.
- Dal 1 dicembre al 6 gennaio Piazza Navona, a Roma, si veste di colori per il tradizionale Mercato della Befana con bancarelle e stand pieni di dolci e idee regalo. Questo mercatino è una vera e propria istituzione nella Capitale, amatissimo dai romani che da oltre 200 anni - prima a piazza Sant’Eustachio e poi, dopo l’unità d’Italia, a piazza Navona - gironzolano tra le sue bancarelle alla ricerca del regalo perfetto.
- Tra gli eventi del Natale più suggestivi d'Italia c'è sicuramente la Fiera del Presepe e dei Pastori di San Gregorio Armeno con le sue botteghe dei maestri artigiani che si tramandano il mestiere del Presepe Napoletano Seicentesco da generazioni. La cerimonia inaugurale quest'anno è dedicata al sassofonista James Senese. In piazza del Plebiscito dall'8 dicembre, Festa dell'Immacolata, aprirà il Villaggio di Babbo Natale.
- Al confine tra la provincia di Benevento e quella di Caserta, esiste un castello che durante il periodo natalizio si trasforma in un luogo magico. Il castello di Limatola, che domina dall'alto il borgo medievale, ospita ogni anno uno Cadeaux al Castello, uno dei mercatini natalizi più belli e famosi d'Italia. Giunto alla sua XVI edizione, le antiche mura si animano con un percorso di luminarie, spettacoli di artisti di strada, danze e mestieri medievali.