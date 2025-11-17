Mercatini di Natale 2025, i più belli d'Italia: da Aosta a Benevento

Il più antico è a Bolzano, in Alto Adige, mentre il più suggestivo a Candelara, nelle Marche. Decine, lungo tutta la Penisola, i mercatini natalizi che dalla fine di novembre ai primi giorni di gennaio animano le strade e le piazze di borghi e città italiane. Dalla Valle d'Aosta alla Campania, i comuni si riempiono di luci e bancarella con tante idee regalo e una moltitudine di prodotti enogastronomici