Epifania, da Venezia a Istanbul: dove andare nel primo ponte del 2026

Epifania, da Venezia a Istanbul: le migliori mete di viaggio per il primo ponte del 2026
Dalla goliardica Regata delle Befane lungo il Canal Grande al tuffo nel Bosforo alla ricerca della croce benedetta. E poi ancora la Cavalcata dei Magi a Firenze e l'arrivo del tredicesimo Babbo Natale in Islanda. A pochi giorni dal 6 gennaio siamo andati alla ricerca delle tradizioni più suggestive legate all'epifania per una vacanza di inizio anno all'insegna del folklore
a cura di Costanza Ruggeri
- Epifania, a Roma, è sinonimo di Piazza Navona. Il 6 gennaio, la Befana scende in piazza, spesso dalla terrazza della Chiesa di Sant'Agnese in Agone, accompagnata dalla banda dei Vigili del Fuoco. Lo stesso giorno, quest'anno, è anche la data di chiusura della Porta Santa di San Pietro. L’appuntamento con il prossimo Giubileo è fissato per il 2033
- 45ª edizione, a Venezia, per la goliardica Regata delle Befane: una competizione in Canal Grande tra i soci anziani della società di canottaggio Bucintoro con partecipanti vestiti da befane. La kermesse si terrà, come tradizione, martedì 6 gennaio con inizio alle 11. Decine di barche attraverseranno la Serenissima pronte a farsi immortalare nelle foto di grandi e piccini
- Sulla costa adriatica di Cervia (in particolare nella località di Tagliata), il 6 gennaio si celebra il Tuffo della Befana, un appuntamento sportivo e folkloristico che unisce tradizione e spirito di avventura. Assieme al Tuffo, tornano anche i tradizionali canti dei Pasquaroli, il mercatino creativo e gli artisti di strada
- A Firenze l'appuntamento per il 6 gennaio è alle 14.30 con la tradizionale Cavalcata dei Re Magi. un grande corteo di centinaia di figuranti in costumi del '400 parte da Piazza Pitti, attraversa il centro storico (inclusa Ponte Vecchio), e arriva in Piazza Duomo per deporre doni nel presepe vivente, ispirandosi agli affreschi di Benozzo Gozzoli
- Dal 4 al 6 gennaio, torna la Festa Nazionale della Befana di Urbania, giunta quest'anno alla 29esima edizione. Un ricco cartellone di musica, feste, appuntamenti culturali e momenti enogastronomici coinvolgerà i tanti visitatori che arriveranno in città. Suggestiva la discesa delle befane dalla torre civica che dispenseranno doni ai più piccoli
- Il 6 gennaio in Islanda terminano ufficialmente le festività natalizie in quello che viene chiamato in islandese “Þrettándinn”, ossia “il tredicesimo giorno di Natale”. Il 6 gennaio è il turno dell’ultimo dei 13 Babbo Natale e, per l’occasione, gli islandesi accendono dei falò in diverse località intorno a Reykjavik e nelle campagne
- A Praga, nella Repubblica Ceca, il 6 gennaio si svolge la “Nuotata del Re”: tre uomini incoronati che rappresentano i Re Magi, dopo aver partecipato alla funzione nella chiesa di San Tommaso, si gettano nelle acque gelide della Moldava con l’obiettivo di attraversare il fiume a nuoto e arrivare sull’altra sponda
- I Cortei dei Re Magi (Cabalgates de Reyes Magos) sono sfilate che si svolgono la sera del 5 gennaio (vigilia dell'Epifania) in tantissime città della Spagna, con carri allegorici, musica e dolciumi lanciati ai bambini, anticipando l'apertura dei regali la mattina del 6 gennaio. Tra le più suggestive quella di Madrid, trasmessa in TV, e quella di Siviglia, nota per le sue statue viventi
- E' previsto un bagno di folla a Istanbul, in Turchia, per la tradizionale giornata dell'Epifania con il rito del recupero di una croce di legno benedetta, lanciata da un sacerdote nel Bosforo durante la benedizione dell'acqua. Secondo la tradizione, al primo che la recupera spetta un anno di amore, salute e tanta fortuna