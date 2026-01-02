 Epifania 2026, le migliori mete di viaggio per il primo ponte dell'anno | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Epifania, da Venezia a Istanbul: le migliori mete di viaggio per il primo ponte del 2026

Lifestyle fotogallery
9 foto
©Getty

Dalla goliardica Regata delle Befane lungo il Canal Grande al tuffo nel Bosforo alla ricerca della croce benedetta. E poi ancora la Cavalcata dei Magi a Firenze e l'arrivo del tredicesimo Babbo Natale in Islanda. A pochi giorni dal 6 gennaio siamo andati alla ricerca delle tradizioni più suggestive legate all'epifania per una vacanza di inizio anno all'insegna del folklore

a cura di Costanza Ruggeri 

Lifestyle: Ultime gallery

Epifania, da Venezia a Istanbul: dove andare nel primo ponte del 2026

Lifestyle

Dalla goliardica Regata delle Befane lungo il Canal Grande al tuffo nel Bosforo alla ricerca...

9 foto

Auguri di buon anno, le migliori frasi da inviare per Capodanno

Lifestyle

In occasione del primo giorno del 2026, ecco una selezione di frasi di auguri di Capodanno per...

8 foto

I 30 fumetti migliori del 2025

Lifestyle

L'anno che si sta chiudendo è stato ricco di letture intriganti, profonde e divertenti per gli...

30 foto

Buona vigilia di Capodanno 2026, le migliori frasi da inviare. FOTO

Lifestyle

La notte di San Silvestro, che cade il 31 dicembre, segna ufficialmente la fine dell'anno, tra...

7 foto

Cenone Capodanno, prezzi e menù nei ristoranti degli chef stellati

Lifestyle

Per chi desidera trascorrere le ultime ore dell'anno in ristoranti a "grandi firme", le...

6 foto

ALTRE NOTIZIE

Israele, ministro cultura: “Gaza nostra, palestinesi ospiti". LIVE

live Mondo

Nuova scure israeliana sugli aiuti umanitari a Gaza. Il ministero per gli affari della diaspora e...

Guerra Ucraina, massiccio attacco di droni russi su Zaporizhzhia. LIVE

live Mondo

Dopo i reciproci attacchi di Capodanno non si fermano le operazioni militari in Ucraina: nella...

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. LIVE

live Mondo

La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il...