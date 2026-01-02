Epifania, da Venezia a Istanbul: dove andare nel primo ponte del 2026

Dalla goliardica Regata delle Befane lungo il Canal Grande al tuffo nel Bosforo alla ricerca della croce benedetta. E poi ancora la Cavalcata dei Magi a Firenze e l'arrivo del tredicesimo Babbo Natale in Islanda. A pochi giorni dal 6 gennaio siamo andati alla ricerca delle tradizioni più suggestive legate all'epifania per una vacanza di inizio anno all'insegna del folklore

a cura di Costanza Ruggeri