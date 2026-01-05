Msc Crociere, il viaggio più lungo di sempre salpa da Genova: 132 giorni
MSC Magnifica salperà questa sera per un itinerario record di ben 132 giorni con 2.300 ospiti di 60 nazionalità. Effettuerà 46 tappe in 33 Paesi differenti, percorrendo complessivamente 40.000 miglia nautiche (74.000 km). Il viaggio intorno al mondo terminerà a Genova il 16 maggio
- Stasera da Genova salpa il viaggio più lungo di sempre targato MSC Crociere. Si tratta della settima MSC World Cruise che quest’anno sarà di circa 10 giorni più lunga rispetto a quelle precedenti, ovvero un viaggio straordinario della durata di 132 giorni che toccherà ben 46 destinazioni in 33 paesi
- In questo itinerario di oltre 40.000 miglia nautiche – ovvero 74.000 chilometri – MSC Magnifica ospiterà 2.300 croceristi di 60 diverse nazionalità alla scoperta dei luoghi più remoti al mondo, alcuni dei quali sono raggiungibili soltanto con un viaggio del genere
- Il viaggio dei record inizierà stasera nel Mediterraneo con le prime tappe a Marsiglia e Barcellona. MSC Magnifica varcherà poi le Colonne d’Ercole per fare una sosta a Funchal prima di mettere la prua verso il mar dei Caraibi meridionali, con tappe alle Barbados, in Colombia e in Costa Rica ed attraversare il Canale di Panama che, con una sorta di “ascensori d'acqua”, consente di superare il dislivello di circa 27 metri sul livello del mare per raggiungere il Pacifico senza circumnavigare l’America del Sud
- Una volta sul Pacifico, la nave risalirà la costa visitando Guatemala e Messico per raggiungere San Diego e Los Angeles. Dalla Mecca del cinema, ripartirà alla volta delle Hawaii, della Polinesia e delle isole di Samoa e Fiji
- Successivamente raggiungerà la Nuova Zelanda e le splendide coste dell'Australia, con tappe ad Auckland, Wellington e Sydney. Prima di navigare verso nord e conoscere il clima unico di Manila, farà tappa in Taiwan e nel caleidoscopico Giappone. Dopo aver assaporato il fascino ineguagliabile di Tokyo, MSC Magnifica proseguirà verso la Repubblica di Corea, la suggestiva Shanghai e l’imperiosa Hong Kong. Il viaggio proseguirà alla scoperta del Vietnam, di Singapore e della stupenda Malesia
- Gli ospiti, infine, potranno ammirare una serie di imperdibili isole dell’Oceano Indiano, tra l’affascinante cultura e le spiagge infinite delle Seychelles, di Mauritius e di Réunion, prima di circumnavigare il Capo di Buona Speranza e fare una sosta a Città del Capo, Walvis Bay e Capo Verde. A questo punto la nave tornerà verso il Mediterraneo e il 16 maggio terminerà il giro del mondo giungendo nella Città della Lanterna
- L’itinerario della World Cruise viene modificato ogni anno per dar modo anche a chi l’ha già provato di vivere nuovamente questa indimenticabile esperienza. Le crociere del 2027 e 2028, che partiranno sempre da Genova il 5 gennaio, prevedono itinerari differenti con tappe inedite. Ma la grande novità delle prossime edizioni è soprattutto la possibilità di poter vivere per la prima volta questa lunga vacanza in una comoda suite Yacht Club, coccolati da un maggiordomo disponibile 24 ore al giorno
- A partire dalla prossima estate la nave sarà dotata anche dell’area esclusiva MSC Yacht Club, un’oasi intima e privata con un servizio personalizzato all-inclusive e un comfort senza paragoni, che consente però di utilizzare anche la ricca offerta disponibile nel resto della nave al di fuori dello Yacht Club stesso
- Nel 2027 il giro del mondo prevede un itinerario del tutto inedito con una doppia esplorazione dell’oceano Atlantico e dell’Oceano Pacifico perché la nave, una volta giunta in Australia dopo aver circumnavigato il Sud America, anziché proseguire il viaggio verso l’Asia, tornerà indietro esplorando le isole più a nord del Pacifico e valicherà il Canale di Panama per poi attraversare il mar dei Caraibi e proseguire verso il Mediterraneo
- Nel 2028, invece, la nave tornerà a circumnavigare il globo terrestre con un altro itinerario inedito che prevede gli attraversamenti dei suggestivi canali di Panama e di Suez, con numerose imperdibili tappe inedite, tra cui quelle in Tailandia, Cambogia, India e nella penisola arabica