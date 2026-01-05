 Msc Crociere, il viaggio più lungo di sempre salpa da Genova: 132 giorni | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Msc Crociere, il viaggio più lungo di sempre salpa da Genova: 132 giorni

Lifestyle fotogallery
10 foto

MSC Magnifica salperà questa sera per un itinerario record di ben 132 giorni con 2.300 ospiti di 60 nazionalità. Effettuerà 46 tappe in 33 Paesi differenti, percorrendo complessivamente 40.000 miglia nautiche (74.000 km). Il viaggio intorno al mondo terminerà a Genova il 16 maggio

Lifestyle: Ultime gallery

Msc Crociere, il viaggio più lungo di sempre salpa da Genova

Lifestyle

MSC Magnifica salperà questa sera per un itinerario record di ben 132 giorni con 2.300 ospiti di...

10 foto

Bambini in viaggio, 6 destinazioni per la Befana

Lifestyle

La Befana si può festeggiare in montagna, in città, ma anche in luoghi incantati e inaspettati....

6 foto

Europa “on the snow”, tra gli hotel di ghiaccio del Vecchio Continente

Lifestyle

Dalla penisola Scandinava al Tirolo, dalla Romania fino ancora alla Germania. Sono diversi i...

24 foto

Epifania, da Venezia a Istanbul: dove andare nel primo ponte del 2026

Lifestyle

Dalla goliardica Regata delle Befane lungo il Canal Grande al tuffo nel Bosforo alla ricerca...

9 foto

Auguri di buon anno, le migliori frasi da inviare per Capodanno

Lifestyle

In occasione del primo giorno del 2026, ecco una selezione di frasi di auguri di Capodanno per...

8 foto

ALTRE NOTIZIE

Venezuela, Wp: “No di Trump a Machado per aver accettato il Nobel"

Mondo

Il presidente Usa non sostiene la leader dell'opposizione Maria Corina Machado come leader ad...

Crans-Montana, atterrato aereo con salme delle vittime italiane. LIVE

live Mondo

Terminata ieri l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare ha riportato oggi in Italia...

Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk. LIVE

live Mondo

Nella notte allarme missilistico su tutta l'Ucraina, con 2 morti nella regione di Kiev. Medvedev...