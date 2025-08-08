Crisalide, la nave spaziale pensata per 4 secoli di viaggio

Le caratteristiche della nave spaziale

A sbaragliare la concorrenza è stato il team italiano composto da Giacomo Infelise (architetto e paesaggista), Veronica Magli (economista e innovatrice), Guido Sbrogio (astrofisico e ingegnere), Nevenka Martinello (ingegnere ambientale e artista freelance) e Federica Chiara Serpe (psicologa, attrice e artista). La loro 'crisalide' spaziale è formata da una struttura cilindrica modulare che riduce al minimo la sezione anteriore, per contenere il rischio di collisioni con micrometeoriti e detriti orbitali e ridurre le sollecitazioni strutturali durante le fasi di accelerazione e decelerazione. La nave misura 58mila metri da un'estremità all'altra e 6.000 metri di diametro, per una massa totale di 2,4 miliardi di tonnellate. Per la propulsione usa un sistema a fusione diretta e propellente a elio e deuterio per generare un'accelerazione pari a 0,1 g. Dopo un periodo di accelerazione di un anno, i progettisti prevedono un viaggio di almeno 400 anni, seguito da un anno di decelerazione una volta raggiunto l'esopianeta Proxima b. L'habitat, situato nella parte anteriore della nave, ha una struttura rotante coassiale, composta da livelli inseriti uno dentro l'altro che includono (dall'esterno verso l'interno) aree di produzione alimentare ed ecosistemi, spazi comuni, abitazioni e giardini, servizi, un livello di magazzino e il nucleo assiale. Ogni guscio ruota continuamente durante il viaggio per simulare una gravità simile a quella terrestre e fornire tutti gli alloggi, le infrastrutture, l'energia e le risorse necessarie per sostenere l'equipaggio di circa 600 persone. A prua della nave si trova il Cosmo Dome, un'enorme cupola da cui godersi il paesaggio durante il volo.