Perdita d'aria su Iss: astronauti rientrati dopo allarme evacuazione

Sono ritornati sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), i quattro membri dell'equipaggio messi in sicurezza dala Nasa a causa di alcune perdite di aria nel settore russo. Lo ha confermato la portavoce della Nasa, Bethany Stevens, su X. L'agenzia russa "Roscosmos ha sospeso i lavori di riparazione strutturale nel tunnel di trasferimento del modulo di servizio Zvezda, noto come PrK, mentre vengono valutate ulteriori misurazioni e dati", ha spiegato. La Nasa ha, di fatto, ordinato agli astronauti che erano stati messi in sicurezza sulla navicella Dragon "di tornare alle operazioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale", è stato riferito.

L'ordine di evacuazione

Tutto era cominciato con un ordine di evacuazione arrivato a causa di una nuova perdita di aria sulla stessa Stazione Spaziale Internazionale e "per estrema precauzione". La Nasa, infatti, aveva ordinato a tutti e quattro i membri dell'equipaggio SpaceX Crew-12 e all'astronauta della Nasa Chris Williams "di assumere una posizione di sicurezza elevata all'interno della navetta Dragon durante le riparazioni". Lo aveva comunicato la stessa Stevens, attraverso un post pubblicato sui social.

Il modulo Zvezda

In particolare, a dettare la misura precauzionale del trasferimento degli astronauti nelle navette, prevista dal protocollo in casi simili a questo, era stata una perdita d'aria già segnalata nei giorni scorsi sul segmento russo della stessa Iss, precisamente nel tunnel PrK vicino al modulo Zvezda.