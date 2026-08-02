Dalle eclissi di Sole e di Luna alle Perseidi, agosto offrirà numerosi appuntamenti astronomici. La giornata più attesa sarà il 12, con l’eclissi parziale di Sole e il massimo dello sciame meteorico. Nel corso del mese saranno visibili anche diversi pianeti e cinque congiunzioni con la Luna

Il cielo di agosto è pronto a dare spettacolo con diversi appuntamenti astronomici: due eclissi e le stelle cadenti più celebri, quelle delle Perseidi. La giornata più attesa, come sottolinea l’Unione Astrofili Italiani (Uai), sarà il 12 agosto. Poco prima del tramonto sarà visibile dall’Italia un’eclissi parziale di Sole, mentre nella notte tra il 12 e il 13 le Perseidi raggiungeranno il loro massimo. Il 28 sarà invece la volta di un’eclissi parziale di Luna.

Gli appuntamenti astronomici di agosto



L’eclissi di Sole del 12 agosto, totale in alcune aree, sarà osservabile dall’Italia soltanto in forma parziale e poco prima del tramonto. Con l’arrivo dell’oscurità, lo spettacolo proseguirà con le Perseidi, uno dei maggiori sciami meteorici annuali insieme alle Quadrantidi di gennaio e alle Geminidi di dicembre. Le Perseidi sono apprezzate sia per il numero delle meteore sia per la possibilità di osservare spettacolari “fireball”, bolidi che possono risultare più luminosi dei pianeti e lasciare scie visibili per diversi secondi. Quest’anno l’osservazione sarà favorita dall’assenza del disturbo della luce lunare. Tra il 10 e il 12 agosto, inoltre, le associazioni astrofile italiane organizzeranno le “Notti delle Stelle”, con serate dedicate all’osservazione del fenomeno. Il 28 agosto si verificherà infine un’eclissi parziale di Luna. Il fenomeno inizierà intorno alle 4.33 e raggiungerà il culmine alle 6.12, poco prima del tramonto del satellite.



I pianeti visibili e le congiunzioni con la Luna



Il cielo serale di agosto è illuminato solo da due pianeti: Venere, che tramonterà progressivamente prima, e Saturno, che comparirà sempre più presto sull’orizzonte orientale. All’alba si potranno osservare Mercurio, in un periodo relativamente favorevole, Marte e Giove, anche se quest’ultimo sarà ancora invisibile all’inizio del mese. Nel corso di agosto sono previste cinque congiunzioni con la Luna. Il 4 agosto toccherà a Saturno, il 9 a Marte, mentre l’11 Mercurio e Giove appariranno insieme al satellite. Il 16 sarà la volta di Venere e il 31 agosto si ripeterà l’incontro con Saturno.