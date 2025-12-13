Geminidi, arriva il picco dello sciame meteorico

Considerate le più belle stelle cadenti d'inverno, tra stanotte e domani raggiungeranno il picco. Con uno ZHR di 120/150 meteore all'ora promettono di dare spettacolo nel cielo invernale
Meno noto dello sciame estivo delle Perseidi, lo sciame invernale delle Geminidi è non meno importante, forse anche più spettacolare. Unico nel suo genere, in quanto generato dai frammenti di un asteroide e non di una cometa, ha il picco previsto tra il 13 ed il 14 Dicembre. Lo sciame è già attivo dallo scorso 4 dicembre e regalerà molti puntini luminosi fino al 20. Il momento ideale per dedicarsi all'osservazione è però quello del picco tra stanotte e domani. Proprio per Santa Lucia queste meravigliose stelle offriranno il massimo, e quest'anno ci dovrebbe essere un minimo disturbo lunare, visto che il nostro satellite naturale sarà in fase di Mezzaluna calante e ormai prossimo al novilunio.
Come osservarle
Le Geminidi 2025 offriranno così le migliori condizioni a chi ha ancora qualche desiderio rimasto da esaudire. Ovviamente ci sarà bisogno di cieli sereni e sgombri da nubi. Come sempre accade quando parliamo di fenomeni celesti poi, anche scegliere punti di osservazione lontani dalle fonti di inquinamento luminoso delle città potrà fare la differenza. Oltre a essere (molto) numerose, le stelle che sfileranno nel cielo questo dicembre saranno anche molto luminose. Quindi ci si può aspettare un meraviglioso panorama nel buio della notte! E per non perdere nulla, si consiglia di dirigere lo sguardo verso la costellazione dei Gemelli, dove si concentrerà la pioggia di stelle, da cui il nome Geminidi.
©Ansa
