Geminidi, arriva il picco dello sciame meteorico

Meno noto dello sciame estivo delle Perseidi, lo sciame invernale delle Geminidi è non meno importante, forse anche più spettacolare. Unico nel suo genere, in quanto generato dai frammenti di un asteroide e non di una cometa, ha il picco previsto tra il 13 ed il 14 Dicembre. Lo sciame è già attivo dallo scorso 4 dicembre e regalerà molti puntini luminosi fino al 20. Il momento ideale per dedicarsi all'osservazione è però quello del picco tra stanotte e domani. Proprio per Santa Lucia queste meravigliose stelle offriranno il massimo, e quest'anno ci dovrebbe essere un minimo disturbo lunare, visto che il nostro satellite naturale sarà in fase di Mezzaluna calante e ormai prossimo al novilunio.