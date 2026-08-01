Il calendario lunare di agosto 2026

Agosto è uno dei mesi migliori per osservare il cielo, grazie alle serate estive e a un calendario ricco di eventi astronomici. La Luna accompagna il mese con le sue fasi: ultimo quarto il 6 agosto, Luna nuova il 12 (che favorisce anche l'osservazione delle Perseidi), primo quarto il 20 e Luna piena il 27. Proprio tra il 27 e il 28 agosto sarà visibile anche dall'Italia un'eclissi lunare parziale, osservabile a occhio nudo

Agosto è un ottimo mese per godersi le meraviglie del cielo notturno. Si può sfruttare il caldo estivo per rimanere a lungo con lo sguardo rivolto all’insù, rilassati, in un luogo senza inquinamento luminoso e un’ampia fetta di cielo osservabile. Oltre a diversi eventi astronomici, protagonista è anche la Luna, che accompagna il mese culminando in un’eclissi lunare parziale tra il 27 e il 28 agosto.

La Luna avrà un ruolo importante anche nell'osservazione degli altri fenomeni astronomici di agosto, nel bene e nel male. Ad esempio, la sua assenza (nella fase di Luna nuova) favorirà la visione delle Perseidi, uno degli spettacoli astronomici più celebri di agosto. Al contrario, la Luna piena di fine mese renderà il cielo più luminoso, limitando la visibilità degli oggetti più deboli.

Le fasi

Agosto inizia con l’ultimo quarto, previsto per il 6 agosto. In questa fase, in cui sarà illuminata la metà del disco lunare, si possono osservare i crateri e i rilievi sul cosiddetto terminatore, cioè la linea che separa la parte illuminata da quella all’ombra.

La Luna nuova è prevista per il 12 agosto, quando il satellite si troverà tra la Terra e il Sole, con la faccia illuminata rivolta dalla parte opposta rispetto a noi. La Luna, infatti, risulterà praticamente invisibile nel cielo notturno, a quel punto, con un'eclissi solare a conquistare il cielo notturno.

Nel 2026, poi, la Luna nuova coincide anche con l’eclissi solare del 12 agosto. Inoltre, rende il cielo particolarmente buio, e questo darà modo agli appassionati di godersi lo spettacolo tanto atteso ad agosto: lo sciame meteorico delle Perseidi.

Il 20 agosto arriva invece il primo quarto e quindi la Luna torna visibile per metà della sua superficie. La Luna piena, invece, è attesa per il 27 agosto.

Eclissi lunare 27-28 agosto

Un’eclissi parziale si manifesterà nel cielo tra il 27 e il 28 agosto. Si tratta di un fenomeno osservabile sia in Europa (compresa l’Italia), sia in Africa e in Asia occidentale.



Di che si tratta? L'eclissi lunare si verifica quando la Terra si interpone tra il Sole e la Luna, proiettando la propria ombra sul satellite. Nel caso di un'eclissi parziale, solo una parte del disco lunare entra nell'ombra terrestre, dando l'impressione che la Luna venga "morsa" da una zona scura.

A differenza delle eclissi solari, quelle lunari possono essere osservate a occhio nudo senza alcun rischio per la vista e non richiedono filtri o strumenti di protezione. Un binocolo o un piccolo telescopio può però permettere di apprezzare meglio i dettagli del confine tra la parte illuminata e quella oscurata.