“Luna del cervo”: come e quando vederla

Il 29 luglio torna il plenilunio estivo che prende il nome dalla tradizione dei nativi americani - cioè dal periodo in cui i cervi maschi sviluppano i nuovi palchi. Un appuntamento astronomico senza caratteristiche particolari rispetto alle altre lune piene, ma ricco di storia e suggestione: ecco perché si chiama così e come osservarla

La fase di plenilunio si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, permettendo ai raggi solari di illuminare completamente la superficie del satellite rivolta verso il nostro pianeta. La Luna appare quindi come un disco luminoso nel cielo notturno, anche se la sua luminosità può variare in base alle condizioni atmosferiche, alla presenza di nuvole e alla quantità di inquinamento luminoso del luogo da cui la osserviamo.

Dal punto di vista astronomico, la Luna del cervo non è diversa dalle altre lune piene: non cambia colore, non ha una forma o una dimensione particolari. Ma è un plenilunio a cui vale la pena assistere . Si tratta di una delle dodici (o tredici, quando se ne verificano due nello stesso mese) lune piene che scandiscono il calendario astronomico.

Da dove viene il nome

Nel corso dell’anno ogni luna piena ha ricevuto nomi diversi, spesso legati alla stagione in cui si verifica. Queste denominazioni non hanno un significato scientifico, ma raccontano il rapporto tra gli esseri umani e i cicli della natura: un modo per orientarsi nel passare dei mesi osservando il cielo.

La “Luna del cervo” evoca la tradizione dei nativi americani e si riferisce al periodo in cui ai cervi maschi iniziano a crescere nuovi palchi, che in estate raggiungono il loro massimo sviluppo. La gran parte dei nomi tradizionali delle lune piene sono legati ad attività agricole o fenomeni naturali e del mondo animale.

In inglese “Buck Moon”, prende quindi il nome proprio dai cervi maschi, chiamati buck, che nei mesi estivi completano appunto la crescita dei nuovi palchi dopo aver perso quelli precedenti. I palchi, composti da tessuto osseo, crescono rapidamente durante la primavera e l’estate e diventano più grandi e ramificati con il passare delle settimane, in vista della stagione degli amori.

Come osservarla

Si può ammirare proprio la sera del 29 luglio, giorno in cui sorgerà sull’orizzonte orientale poco dopo il tramonto, e sarà visibile per tutta la notte. Basta scegliere un luogo con poco inquinamento luminoso, lontano dalle luci della città, e a occhio nudo sarà possibile distinguere i dettagli della superficie lunare. Un binocolo può comunque rendere l’esperienza più suggestiva, permettendo di osservare meglio crateri e rilievi. Per i più appassionati, anche fotografarla è possibile, anche con lo smartphone. L’importante è evitare immagini troppo luminose e provare a sfruttare un supporto stabile per ottenere uno scatto più nitido.