Terremoti forti nel mondo, stanno aumentando? Cosa dicono i dati

Anche per gli eventi più energici le fluttuazioni sono ampie. Alcuni anni hanno registrato la metà delle scosse rispetto alla media, come nel 1986 e nel 1989 (solo 6) o nel 2017 (7); altri hanno superato nettamente il valore medio, con 20 eventi nel 1995 e nel 2011 e 22 nel 2010. La stima per il 2026 resta dunque all'interno della normale variabilità: nel 2025 le scosse di questa intensità erano state 16. Nulla che indichi un'inversione di tendenza.