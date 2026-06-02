Calendario lunare di giugno 2026

Il mese di giugno 2026 sarà un mese particolarmente interessante per gli appassionati del cielo. L'appuntamento più atteso sarà quello con la Luna piena del 29 giugno, tradizionalmente conosciuta come "Luna delle Fragole"

Il mese di giugno 2026 sarà un mese particolarmente interessante per gli appassionati del cielo. Il ciclo lunare attraverserà tutte le sue fasi principali, offrendo diverse occasioni per osservare il nostro satellite naturale, anche a occhio nudo. Dopo la miniLuna blu, la Luna piena che ha chiuso il mese di maggio, la fase calante accompagnerà i primi giorni di giugno fino all'ultimo quarto, previsto per l'8 giugno.

La Luna nuova il 15 giugno

La Luna nuova arriverà invece il 15 giugno alle 02:53, quando il satellite si troverà tra la Terra e il Sole e sarà sostanzialmente invisibile nel cielo notturno. Da quel momento inizierà la fase crescente che porterà al primo quarto il 21 giugno, pochi giorni dopo il solstizio d'estate. Passata la fase della Luna nuova, il satellite pian piano torna a essere visibile nel cielo serale e quindi dal 16 al 20 giugno si avrà la cosiddetta fase di Luna crescente.

Per chi ama osservare il cielo, le serate successive alla Luna nuova saranno tra le migliori del mese, grazie all'assenza della luce lunare che favorisce la visione delle stelle e della Via Lattea. Al contrario, la Luna piena di fine giugno offrirà uno spettacolo suggestivo all'alba e al tramonto, quando apparirà particolarmente grande e luminosa vicino all'orizzonte, regalando uno degli appuntamenti astronomici più affascinanti dell'inizio dell'estate.

La luna piena del 29 Giugno

L'appuntamento più atteso sarà però quello con la Luna piena del 29 giugno. Tradizionalmente conosciuta come Luna delle Fragole, deve il suo nome alle popolazioni native del Nord America che associavano questo periodo alla raccolta delle fragole selvatiche. Nonostante il nome, la Luna non apparirà realmente rosa o rossa, anche se potrà assumere tonalità aranciate quando sarà vicina all'orizzonte. La Luna piena di giugno 2026 raggiungerà il suo picco il 29 giugno alle 23:57 GMT/UTC. Sarà la prima Luna piena dopo il solstizio d'estate, una circostanza che la renderà particolarmente suggestiva dal punto di vista astronomico. La Luna Piena di giugno 2026 sarà anche l’ultima Microluna dell’anno. Apparirà circa il 5% più piccola e il 10% meno luminosa rispetto a una Luna Piena media. Nell'emisfero nord apparirà insolitamente bassa nel cielo, seguendo una traiettoria simile a quella del Sole durante l'inverno. Al contrario, nell'emisfero sud sarà visibile più alta del normale. Questo effetto è legato all'inclinazione dell'orbita lunare e alla posizione della Terra rispetto al Sole in questo periodo dell'anno. Le principali fasi lunari del mese saranno quindi: ultimo quarto l'8 giugno, Luna nuova il 15 giugno, primo quarto il 21 giugno e Luna piena il 29 giugno.