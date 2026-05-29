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Spazio, razzo della Blue Origin esplode sulla rampa di lancio. Bezos: "Giornata difficile"

Scienze
Reuters

L'esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin è avvenuta a Cape Canaveral, in Florida. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno", ha specificato la società di esplorazione spaziale di Jeff Bezos. “È troppo presto per conoscere la causa dell'incidente, ma stiamo già lavorando per individuarla. Una giornata davvero difficile", ha dettp Bezos

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Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno", ha specificato la società di esplorazione spaziale di proprietà del miliardario Jeff Bezos in un comunicato. In un video dell'incidente, avvenuto a distanza di un mese dal fallimento della missione di portare un satellite per le comunicazioni nell'orbita corretta, si vede il fumo che fuoriesce dal razzo prima della deflagrazione. “È troppo presto per conoscere la causa dell'incidente, ma stiamo già lavorando per individuarla. Una giornata davvero difficile, ma ricostruiremo tutto ciò che è necessario e torneremo a volare. Ne vale la pena", ha scritto Bezos su X. 

L'esplosione

Anche Elon Musk, fondatore di SpaceX, azienda rivale di Blue Origin, ha espresso il proprio rammarico definendo l'incidente "molto spiacevole". Il deputato della Florida Mike Haridopolos, il cui distretto comprende Cape Canaveral, su X ha detto di essere stato in contatto con l'amministratore della Nasa, Jared Isaacman, in merito all'esplosione. "Sono grato che non siano stati segnalati feriti e ringrazio i primi soccorritori, gli ingegneri e le squadre di lancio che hanno agito rapidamente", ha dichiarato Haridopolos. 

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