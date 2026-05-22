Starship è in attesa del test, ma ha già un comandante per Marte

La nuova versione di Starship è in attesa del suo primo test nella Starbase di SpaceX a Boca Chica (Texas), ma ha già un comandante per una missione di sorvolo su Marte: il miliardario Chun Wang, investitore di criptovalute nato in Cina, di nazionalità maltese e co-fondatore di F2Pool, uno dei primi pool di mining di Bitcoin. Lo ha annunciato SpaceX, presentandolo come il protagonista di un volo spaziale interplanetario con equipaggio.

Chun Wang è un veterano dei voli con SpaceX

Chun Wang è un veterano dei voli con SpaceX perché tra marzo e aprile 2025 è stato al comando della missione Fram2, che ha finanziato, e nella quale per la prima volta una navetta con equipaggio ha sorvolato i poli terrestri. La missione su Marte, della durata di due anni, dovrebbe esplorare lo spazio al di fuori del sistema Terra-Luna prima di sorvolare il pianeta rosso e rientrare sulla Terra. Prima di questa missione, in una data non ancora definita, Chun Wang prevede di unirsi ad altri due turisti spaziali, Dennis e Akiko Tito, per il primo volo spaziale commerciale con equipaggio intorno alla Luna a bordo della Starship. La missione, della durata di una settimana, prevede un sorvolo a meno di 200 chilometri dalla superficie lunare e dovrebbe contribuire a perfezionare i sistemi di Starship per le missioni di lunga durata nello spazio profondo.