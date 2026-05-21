Himalaya, scoperto un ragno con una 'faccina sorridente' sul dorso

Himalaya, scoperto un ragno con motivo colorato sul dorso simile a una faccina sorridenteScienze
ll disegno è simile a quello di un altro ragno delle Hawaii, ma si tratta di un lignaggio distinto che si è evoluto indipendentemente in Asia. La nuova specie è stata denominata Theridion himalayana, in omaggio alla catena montuosa dove vive
Sull'Himalaya è stato scoperto un piccolo ragno che presenta sul dorso un motivo colorato simile a una faccina sorridente, una caratteristica finora osservata solo in un'altra specie che vive alle Hawaii, a oltre 12.000 chilometri di distanza. La scoperta è pubblicata sulla rivista Evolutionary Systematics da due ricercatori indiani dell'Istituto di ricerca forestale a Dehradun e del Museo regionale di storia naturale a Bhubaneswar.
La nuova specie è stata denominata Theridion himalayana
"La scoperta è stata casuale perché la nostra ricerca era originariamente incentrata sulle formiche", spiega Devi Priyadarshini, ricercatrice del museo. "Il mio coautore, Ashirwad Tripathy, continuava a mandarmi ragni provenienti da regioni di alta quota per l'identificazione. Così, un bel giorno, quando mi ha mostrato l'immagine del lato inferiore di una foglia di Daphniphyllum, sono rimasta senza parole perché avevo visto il ragno hawaiano durante il mio master, e ho capito subito che avevamo fatto una scoperta eccezionale per via della sua sorprendente somiglianza". Il nome assegnato alla nuova specie è un omaggio alla catena montuosa dove vive, a oltre 2.000 metri di quota. I ricercatori hanno identificato 32 diverse varianti di colore della specie, raccolte in tre località dell'Uttarakhand: Makku, Tala e Mandal.
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I motivi riportati dai ragni li aiutano a sopravvivere meglio in natura
L'analisi del Dna ha rivelato una variazione genetica di circa l'8,5% rispetto al ragno hawaiano, confermando che si tratta di un lignaggio distinto che si è evoluto indipendentemente in Asia. Resta ancora da capire la funzione del curioso disegno che questi animali portano sul dorso. "Questi motivi li aiutano sicuramente a sopravvivere meglio in natura, cosa che è comprensibile a prima vista, ma il motivo per cui ricorrono a tali disegni sul dorso e quale ruolo funzionale svolgano esattamente nel loro ciclo vitale è ancora da decifrare. Questo - conclude Priyadarshini - è sicuramente indicativo di un mistero genetico più profondo".