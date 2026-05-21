Himalaya, scoperto un ragno con una 'faccina sorridente' sul dorso

La nuova specie è stata denominata Theridion himalayana

"La scoperta è stata casuale perché la nostra ricerca era originariamente incentrata sulle formiche", spiega Devi Priyadarshini, ricercatrice del museo. "Il mio coautore, Ashirwad Tripathy, continuava a mandarmi ragni provenienti da regioni di alta quota per l'identificazione. Così, un bel giorno, quando mi ha mostrato l'immagine del lato inferiore di una foglia di Daphniphyllum, sono rimasta senza parole perché avevo visto il ragno hawaiano durante il mio master, e ho capito subito che avevamo fatto una scoperta eccezionale per via della sua sorprendente somiglianza". Il nome assegnato alla nuova specie è un omaggio alla catena montuosa dove vive, a oltre 2.000 metri di quota. I ricercatori hanno identificato 32 diverse varianti di colore della specie, raccolte in tre località dell'Uttarakhand: Makku, Tala e Mandal.

