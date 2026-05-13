Gli uomini di Neanderthal curavano le carie con trapani di pietra

Un profondo foro in un dente risalente a 59 mila anni fa, ritrovato in Siberia, nella grotta di Chagyrskaya, è la dimostrazione che anche gli uomini di Neanderthal si curavano i denti cariati e lo facevano usando trapani di pietra. Si tratta della prima testimonianza di una pratica simile in una specie diversa dall'Homo Sapiens e, allo stesso tempo, la più antica prova conosciuta di cure dentistiche complesse.

I ricercatori: "La pià antica prova di un trattamento dentale riuscito"

Questa scoperta dimostra che i Neanderthal erano in grado di identificare l'origine del dolore, sapevano come trattarlo e avevano la destrezza manuale necessaria per eseguire un intervento efficace che permettesse di ridurre la sofferenza. Secondo i ricercatori, questa "è la più antica prova al mondo di un trattamento dentale riuscito. Il danno documentato sul dente di Neanderthal proveniente dalla grotta di Chagyrskaya, in Siberia, indica non solo una rimozione intenzionale della polpa dentale, ma anche un'usura ante-mortem che si sarebbe potuta sviluppare solo se l'individuo avesse continuato a utilizzare il dente in vita. Abbiamo inoltre identificato aree di demineralizzazione in cui erano conservate tracce di lesioni cariose, un ulteriore indizio del fatto che la cavità presente nel dente fosse associata a un trattamento".