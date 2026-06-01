Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di giugno

L'arrivo dell'estate è atteso alle 10,24 del 21 giugno, quando la durata del giorno raggiungerà il suo massimo e le notti saranno le più brevi dell'anno, ma grazie ai pianeti ed alle loro congiunzioni offriranno spettacoli imperdibili soprattutto grazie a Venere, Giove e Mercurio, che brilleranno nel cielo del tramonto, mentre Marte e Saturno saluteranno le giornate dell'alba.

Il mese di giugno 2026 offrirà grandi soddisfazioni a chi ama osservare il cielo, con una vera e propria danza di pianeti. Venere e Giove, in compagnia di Mercurio, sono pronti a incontrarsi più luminosi che mai e nelle migliori condizioni di osservabilità, come indica l'Unione Astrofili Italiani.

Il 9 giugno Venere vicino a Giove

L'evento più atteso e spettacolare del mese è la congiunzione fra i due pianeti più luminosi: la sera del 9 giugno Venere e Giove saranno vicini tra loro e Mercurio si troverà nelle migliori condizioni di osservabilità. Tutti e tre i pianeti sono nella costellazione dei Gemelli, dove spiccano le stelle Castore e Polluce. Al mattino del 10 giugno, prima dell'alba, si potrà osservare la congiunzione fra la Luna e Saturno e il 12 quella fra la Luna e Marte.



Il 17 giugno La Luna si avvicina a Giove e Venere

La sera del 17 giugno Venere e Giove si allontaneranno, mentre il falcetto di Luna crescente si farà strada per avvicinarsi a Venere. Si uniranno alle danze ancora Castore e Polluce e, più basso sull'orizzonte, Mercurio. Fra le costellazioni, in tarda serata sarà possibile vedere sull'orizzonte meridionale quella dello Scorpione con la brillante stella Antares. Si riconosceranno anche la Bilancia, lo Scorpione e il Sagittario. Fra le stelle più luminose del cielo estivo ci saranno Arturo, nella costellazione del Bootes, e Vega, nella piccola costellazione della Lira,che insieme a Deneb del Cigno e Altair dell'Aquila forma il noto "Triangolo estivo", visibile nella porzione più elevata della volta celeste per tutta la stagione.